Kdo s koho: Dukle stačí bod, Baník musí! V jaké náladě se bude předávat titul?

Footcast: Preview před posledním kolem ligové sezony • Zdroj: iSport.tv
Srdan Plavšič a jeho radost po ostravském gólu
David Lischka v dresu Baníku
Fanoušci Baníku dali najevo na začátku zápasu nespokojenost
Transparent proti Jaroslavu Tvrdíkovi v Ostravě
Zklamaní fotbalisté Dukly po prohře v Teplicích
Je před námi poslední kolo české Chance Ligy, ve kterém se rozhodne v přímém souboji mezi Duklou a Baníkem, kdo opustí prvoligovou elitu. Tento napínavý zápas hrál prim v dnešní epizodě Footcast Preview, kdy Jakuba Podaného a Davida Sobiška doplnil expert Oneplay Sport Antonín Rosa.

Dukla Praha - Baník Ostrava: kdo se lépe vypořádá s tlakem

O trochu lepší výchozí pozici má před sobotním vzájemným soubojem domácí celek, protože Dukle stačí k barážové pozici na Julisce neprohrát. Jenže kouč Pavel Šustr musí počítat ztráty. V Teplicích totiž přišel o vykartované trio Kozma, Hunal a Milla. Baník odvrátil sezónní propadák minulý víkend proti Zlínu, který porazil a prezentoval se mnohem lépe než v předchozích zápasech. Ostravané zasypali soupeře vysokým počtem centrů a tlakem do branky. Baník bude mít v Praze prakticky domácí prostředí, jelikož jeho fanoušci pomohli Julisku vyprodat. Čeká se opatrné a nervózní utkání, kdy může rozhodnout 1. gól

Hráč ke sledování: Václav Jurečka (Baník Ostrava)

Ostravský útočník přišel s velkou pompou a úvod angažmá měl výborný. Poté však uvadal jako celý Baník. Minulý víkend dal 2 branky, ale ani jedna neplatila pro ofsajdové postavení. Do šancí se umí dostat, jen mu to teď, jak se říká, nelepí. Přesně pro velké zápasy ho Baník v zimě podepisoval a teď má možnost důvěru splatit.

2 tipy, na co si vsadit

Dukla - Baník: počet gólů v 1. poločase -1,5
Avizovali jsme opatrné utkání a úvodních 45 minut bude od obou celků hrané na jistotu. Gól v 1. půli nepadne, a pokud ano, tak maximálně 1.

Olomouc - Karviná: 3 a více branek
Sigma vyhrála první finálové dvojutkání v Karviné 3:1 a góly budou padat i v odvětě. Družina Marka Jarolíma získala ve středu trofej pro vítěze Mol Cupu a na Hanou pojede možná rovnou z oslav. Bude to bezstarostné utkání.

Je před námi poslední ligové kolo! Kdo zvládne klíčový zápas na Julisce, kdo potvrdí roli favorita a jak dopadnou hned dvě derby - podještědské a regionální mezi Zlínem a Slováckem?

#TýmZVRPSkóreB
1Ml. Boleslav349131249:5540
2Teplice349121338:4239
3Zlín341081642:5638
4Slovácko34791830:5030
5Baník34682029:4926
6Dukla345111823:4826
  • Baráž o udržení
  • Sestup
