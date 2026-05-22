Kdo s koho: Dukle stačí bod, Baník musí! V jaké náladě se bude předávat titul?
Je před námi poslední kolo české Chance Ligy, ve kterém se rozhodne v přímém souboji mezi Duklou a Baníkem, kdo opustí prvoligovou elitu. Tento napínavý zápas hrál prim v dnešní epizodě Footcast Preview, kdy Jakuba Podaného a Davida Sobiška doplnil expert Oneplay Sport Antonín Rosa.
Dukla Praha - Baník Ostrava: kdo se lépe vypořádá s tlakem
O trochu lepší výchozí pozici má před sobotním vzájemným soubojem domácí celek, protože Dukle stačí k barážové pozici na Julisce neprohrát. Jenže kouč Pavel Šustr musí počítat ztráty. V Teplicích totiž přišel o vykartované trio Kozma, Hunal a Milla. Baník odvrátil sezónní propadák minulý víkend proti Zlínu, který porazil a prezentoval se mnohem lépe než v předchozích zápasech. Ostravané zasypali soupeře vysokým počtem centrů a tlakem do branky. Baník bude mít v Praze prakticky domácí prostředí, jelikož jeho fanoušci pomohli Julisku vyprodat. Čeká se opatrné a nervózní utkání, kdy může rozhodnout 1. gól
Hráč ke sledování: Václav Jurečka (Baník Ostrava)
Ostravský útočník přišel s velkou pompou a úvod angažmá měl výborný. Poté však uvadal jako celý Baník. Minulý víkend dal 2 branky, ale ani jedna neplatila pro ofsajdové postavení. Do šancí se umí dostat, jen mu to teď, jak se říká, nelepí. Přesně pro velké zápasy ho Baník v zimě podepisoval a teď má možnost důvěru splatit.
2 tipy, na co si vsadit
Dukla - Baník: počet gólů v 1. poločase -1,5
Avizovali jsme opatrné utkání a úvodních 45 minut bude od obou celků hrané na jistotu. Gól v 1. půli nepadne, a pokud ano, tak maximálně 1.
Olomouc - Karviná: 3 a více branek
Sigma vyhrála první finálové dvojutkání v Karviné 3:1 a góly budou padat i v odvětě. Družina Marka Jarolíma získala ve středu trofej pro vítěze Mol Cupu a na Hanou pojede možná rovnou z oslav. Bude to bezstarostné utkání.
Je před námi poslední ligové kolo! Kdo zvládne klíčový zápas na Julisce, kdo potvrdí roli favorita a jak dopadnou hned dvě derby - podještědské a regionální mezi Zlínem a Slováckem? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport ve čtvrtek od 20.00 – teď už jde opravdu o všechno!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup