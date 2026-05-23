Bývalý asistent Dukly: Razantní obměna nevede k úspěchu. Sestup bude komplikace
Patří mezi legendy fotbalové Sparty, ale jakmile přišla řeč na Duklu, najednou zvážněl. „Je to pro mě trochu osobní,“ prohodil Michal Horňák, který před rokem spolu s koučem Petrem Radou dovedl pražský klub k prvoligové záchraně přes baráž. V sobotu ale bude jako divák sledovat, jestli jeho bývalý zaměstnavatel zvládne klíčové utkání proti Baníku, nebo rovnou zahučí o patro níž. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Budou to velké nervy?
„Zažil jsem v kariéře několik podobných zápasů. Nejen o záchranu, ale třeba i o postup na mistrovství Evropy s nároďákem. Je to pro všechny kluky velmi náročné. Uspěje mentálně silnější, ne herně lepší tým. Většina národa favorizuje Baník, ale já to tak úplně nevidím.“
Co hraje pro Duklu?
„Stačí jí bod, nemusí se ani nikam hrnout, může hrát na rychlé protiútoky. Na tahu je Baník, potřebuje vyhrát. Musí být aktivní hned od začátku. Navíc bude pod obrovským tlakem od vlastních fanoušků, kterých má přijet do Prahy přes pět tisíc.“
Situace obou celků se hodně řešila už po minulém kole. Jak jste viděl utkání v Teplicích, které ovlivnily sporné verdikty rozhodčího Ondřeje Berky?
„Rozhodčí si nakonec všechny sporné momenty obhájili, takže to tak asi mělo být. Každopádně se rozhodně až teď v posledním zápase.“
Ještě před rokem jste pracoval pro Duklu, jak berete její další boj o záchranu?
„Je to pro mě trochu osobní, protože jsme přišli do Dukly jako ligový nováček. Podzim určitě nebyl jednoduchý, ale jaro nám vyšlo náramně a zaslouženě jsme se zachránili.“
Jenže pak nastaly změny.
„Přišel nový majitel (Matěj Turek), který si vybral nové trenéry a vedení, na což má samozřejmě právo. Teď se budou zachraňovat posledním zápasem a určitě to není lehká situace.“
Majitel klubu se ale nechal slyšet, že případný sestup je pouze drobná komplikace. Jak byste jeho výrok bral z pozice trenéra?
„Nejsem uvnitř klubu, nevidím do jeho zájmů. Pro mě jako trenéra by šlo ale o obrovský problém. Stejně tak pro majitele, protože sestupem do druhé ligy přijdete o obrovské peníze od ligové asociace nebo od sponzorů. Za mě je to určitě obrovská komplikace.“
Kádr se za poslední rok hodně proměnil, že?
„Mám zkušenosti, že pokud se chcete zachraňovat nebo hrát o titul či postup, tak velká a razantní obměna kádru, jako byla teď na Dukle, nevede moc k úspěchu. A to se mi potvrdilo. Navíc přišli zahraniční hráči, kteří se postupně seznamují nejen s klubem, ale také s mentalitou celého klubu a národa. Je to pak složitější.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup