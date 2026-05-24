ONLINE: Jablonec - Liberec 1:0. Rýzek při debutu vyloučen, hosté hrají v deseti
Lamin Jawo otevřel proti Mladé Boleslavi skóre•Zdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Fotbalisté Jablonce na závěr nadstavby a celé Chance Ligy hostí rivaly z Liberce. Ani jednomu klubu se ve skupině o titul letos nepodařilo bodovat, hájí pátou a šestou příčku. Nedělní utkání se hraje o čest, Slovan domácí tým ani v případě výhry v tabulce nepřeskočí. Duel sledujte od 14.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46