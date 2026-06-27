Přípravy na ligu ONLINE: Plzeň v přestřelce udolala Artis, Pardubice daly 17 gólů!
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!
Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)
Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.
II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.
Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)
Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.
Sestavy:
Jablonec:
I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.
M. Boleslav:
I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.
II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.
Zlín odehrál v sobotu dva přípravné duely a oba prohrál.
FC Zlín - Kroměříž 0:2 (0:1)
Branky: 27. Koryčan, 65. Polášek.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Kopečný, Štefan (73. Hönig), Liling, Didiba - Gaži, Penkevics (59. Dorňák), Cupák, Bartošák (73. Fojtů) - Toure (65. Brázda), Poznar (65. Bránecký). Trenér: Červenka.
Zlín - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 60. vlastní - 58. Križan, 66. Obinna.
Sestava Zlína: Dostál - Pišoja, Mukuba, Křapka, Grygera - Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Ulbrich (83. Brázda), Emmanuel (76. Hönig) - Šmiga (80. Bránecký). Trenér: Červenka.
Těsnou výhru bere v přípravě Sigma.
Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0 (0:0)
Branka: 58. Krivak.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Stoppen - Hadaš, Spáčil, Lurvink, Ghali - Janošek, Tkáč - Růsek, Grgič, Mikulenka - Sejk.
II. poločas: Berka - Dolžnikov, Sylla, Král, Ghali (69. Hadaš) - Jezierski, Zahradníček - Krivak, Fiala, Šíp - Jásir. Trenér: Hapal.
V sobotním vedru uspěl také Liberec.
Slovan Liberec - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)
Branky: 55. Hodouš, 81. L. Mašek.
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek - Masopust, Faye - Sychra, Rus, Soliu - Letenay.
II. poločas: Musil - Juliš, Hůlka, Drakpe, Dušák - Stránský, Lexa - Dulay, Edeh, Hodouš - L. Mašek. Trenér: Fodrek.
Výhru v přípravě zaznamenaly Teplice.
FK Teplice - Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Branky: 27. Pulkrab, 72. Zlatohlávek.
Sestava Teplic:
I. poločas: Ludha - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Hopi, Jukl, Kodeš, Krejčí - Pulkrab, Kozák.
II. poločas: Němeček - Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta - Auta, D. Mareček, Fortelný, Náprstek - Zlatohlávek (82. Klimpl), Svatek. Trenér: Frťala.
Plzeň si na úvod přípravy poradila s Artisem 4:2.
Viktoria Plzeň - Artis Brno 4:2 (0:1)
Branky: 47. z pen. a 82. Kabongo, 73. a 90. Vydra - 7. Adediran, 50. Komljenovic.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Kadlec, Krčík, Nghabo, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra, Toure - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Dweh, Kubín, Spáčil - Valenta, Pirgič - Růžička, Panoš, Kabongo - Vydra. Trenér: Hyský.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Mladá Boleslav s v přátelském utkání poradila s Duklou.
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 42. Kozel, 86. Jinoch.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Jovanoski - Mareš, Zouhar, Karafiát, Hybš - Donát, Kozel - John, Šubert, Teterja - Krulich.
II. poločas: Floder - Matoušek, Králik, Harušťák, Zachoval - Macek, Langhamer - Kolářík, Kolář, Jinoch - Klíma. Trenér: Majer.
Výhru si v přípravě připsal Jablonec, který si těsně poradil s Vlašimí.
FK Jablonec - Vlašim 2:1 (1:0)
Branky: 44. Novák, 85. Lavrinčík - 63. Mané.
Sestava Jablonce:
I. poločas: Hanuš - Souček, Novák, Sobol - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla, Nykrín - Malenšek, Zorvan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Lavrinčík, Cedidla, Innocenti - Čanturišvili, Okeke, Horák, Polidar - Alégué, Suchan - Jawo. Trenér: Kozel.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie - Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.
Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.
Zprávy ze dne 24. června 2026
Ještě bez reprezentantů, ale zato s novými hráči. Fotbalová Sparta absolvovala ve středu dopoledne trénink, který byl otevřený pro média. Na hřišti se ukázaly letní posily brankář Krizstián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a křídelník Ebrima Singhateh. „Kluci zapadli dobře, jsou hodní, ale doufám, že na hřišti budou jiní. Potřebujeme tvrdost,“ řekl obránce Jakub Martinec. Více čtěte ZDE>>>
A nové dresy ve speciálním videu poprvé ukazuje také Baník Ostrava.
Vršoviští Bohemians představili domácí sadu dresů pro novou sezonu.
Sparta má dnes dopoledne otevřený trénink pro média. S týmem se připravují Karabec nebo Ševčík, z nováčků jsou na hřišti všichni - Hegyi, Singhateh, Vitályos a Mannsverk. Grimaldo trénoval chvili individuálně, už se ztratil v kabině.
I Bohemians se už pustili do práce, když v úterý poprvé trénovali na hřišti v Uhříněvsi. Kádr trenéra Jaroslava Veselého opustili po vypršení platného kontraktu Lukáš Hůlka (Liberec), Robert Hrubý (Viktoria Žižkov) a Júsuf Hilál (podle redakčních zdrojů čeká na zahraniční nabídku). Dvojici Gibril Sosseh (Slavia) a Ondřej Kukučka (Sparta) skončilo hostování. Václav Drchal přestoupil do Pardubic.
Na odchodu má být také univerzál Milan Ristovski, o čemž už dřív informoval deník Sport a web iSport. Přestože obdržel od klubu nabídku na prodloužení smlouvy, jeho prioritou je odchod do ciziny.
Mezi nováčky ve vršovickém týmu jsou útočníci Ladislav Almási z Baníku a Ladislav Krobot z Pardubic. Po hostování v druholigové Příbrami se vrátil záložník Šimon Černý. Na zkoušku se připojil do přípravy pětadvacetiletý obránce David Heidenreich, kterého v minulosti trápila zranění a momentálně je volným hráčem.
Kádr Bohemians na začátku přípravy
Brankáři: Tomáš Frühwald, Michal Reichl, Jakub Šiman.
Obránci: Mathews Banda, Milan Havel, David Heidenreich, Matěj Kadlec, Peter Kareem, David Lischka, Petr Mirvald, Jakub Tichý, Denis Vala, Jan Vondra.
Záložníci: Aleš Čermák, Šimon Černý, Jan Kovařík, Oliver Mikuda, Dominik Pleštil, Benson Sakala, Vojtěch Smrž.
Útočníci: Ladislav Almási, Ladislav Krobot, Jan Matoušek, Vladimír Zeman.
Zprávy ze dne 23. června 2026
V pořádném horku vyběhli karvinští fotbalisté k prvnímu společnému tréninku.Zároveň i s obrovskou nejistotou. Nikdo totiž stále neví, jakou soutěž budou v nejbližším období hrát. Jestli první, nebo druhou ligu? Finální verdikt má v rukou odvolací komise FAČR. „Snažíme se to nijak nevnímat. Většina z nás má platnou smlouvu, takže jsme to brali, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v první lize zůstaneme,“ uvedl kapitán Jiří Fleišman. Více čtěte ZDE>>>
Kdyby si v přípravě nevybojoval v týmu nováčka pozici útočníka číslo jedna, bylo by to překvapení. Zbrojovka vkládá do Daniela Vašulína (28) velké naděje. Trenér Martin Svědík chtěl vysokého hroťáka už kdysi do Slovácka. „Mám obrovské vnitřní ambice,“ podotýká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Rodák z Hlinska, jehož Martin Hyský na jaře v Plzni takřka vůbec nevyužil. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Karvinskou přípravu na novou sezonu odstartovalo 25 hráčů. K týmu se připojili navrátilci z hostování Matej Franko s Lukášem Endlem a z B-týmu pak Brazilec Cadu, David Motyčka a Roman Fukala. Na testy dorazil albánský křídelník Kristi Bespallov. V kádru naopak už nefigurují Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Slavia) a Lucky Ezeh (Zbrojovka). Kristián Vallo se domluvil na rozvázání smlouvy a Šimonu Slončíkovi, Sahmkou Camarovi, Albertu Labíkovi a Janu Fialovi skončila hostování. Momentálně se řeší budoucnost Jakuba Křišťana, kterému koncem června končí v MFK smlouva. V individuálním režimu začali přípravu brankář Vladimír Neuman a záložník Rok Štorman.
Aktuální soupiska Karviné na startu letní přípravy
Brankáři: Jakub Lapeš, Ondřej Mrózek, Vladimír Neuman, Ondřej Schovanec, Adam Vodička
Obránci: Aboubacar Traore, Jevhenij Skyba, Jan Chytrý, Jiří Fleišman, Nino Milič, Vít Vavřík, David Motyčka, Roman Fukala, Ondřej Drobek, Lukáš Endl
Záložníci: Sebastian Boháč, Cadu, Ousmane Condé, Josias King Furaha, Adama Kone, Jakub Křišťan, Rok Štorman, Denny Samko, Yahaya Danjuma Lawali, Vít Valošek, Kristi Bespallov, Filip Prebsl
Útočníci: Faycal Papou Konate, Kahuan Vinicius, Matej Franko
Plzeň opouští jedna z možných letních posil. Maďarský záložník Attila Krán (21), jenž byl v klubu na testech, se po týdnu v přípravě odpojil od týmu a vrací se do Haladáse. Viktoria k prvnímu přípravnému utkání nastoupí v sobotu 27. června od 10.30 na hřišti plzeňské Doubravky proti Artisu Brno.
Hradec Králové začal přípravu i se dvěma posilami. Smlouvu už v klubu podepsal pravý wingbek Tomáš Wiesner, dvojnásobný mistr se Spartou, který přichází z americké MLS. Během úterý nebo středy by měl být dokončený Sportem avizovaný přesun Toma Slončíka z Plzně. Kreativní ofenzivní borec dostal od Viktorie povolení s Votroky trénovat. „Řešíme i další hráče, chceme, aby jich přišlo celkem pět,“ řekl trenér David Horejš. Hradec se vedle ligy chystá také na evropské poháry. Více čtěte ZDE >>>
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