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Sparta - G-Osaka 3:0. Druhá výhra v přípravě, poprvé se trefil Singhateh

Ebrima Singhateh
Ebrima SinghatehZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Lukáš Haraslín se trefil v utkání proti japonské Osace
Garang Kuol otevřel skóre zápasu proti japonskému celku Gamba Osaka
Fotbalisté Sparty slaví gól
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Lukáš Haraslín a Ebrima Singhateh oslavují první branku pražské Sparty
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
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Chance Liga
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Fotbalisté Sparty v úvodním přípravném utkání na soustředění porazili u Salcburku Gambu Ósaka s přehledem 3:0. Poprvé v dresu Pražanů se trefila jedna z letních posil Ebrima Singhateh, v prvním poločase skórovali Garang Kuol a kapitán Lukáš Haraslín. Spartu čekají na soustředění ještě duely proti polské Jagiellonii a dánskému Nordsjaellandu. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>

Sparta proti devátému týmu minulé sezony japonské ligy od úvodu dominovala. Ve 14. minutě po Karabcově přihrávce otevřel skóre Kuol, v 37. minutě s přispěním soupeřovy teče zvýšil Haraslín. V 65. minutě pak vystihl gólmanovu rozehrávku střídající Singhateh a upravil na 3:0.

Český vicemistr po úvodní výhře 4:1 nad Opavou zvítězil i v druhém přípravném duelu o tři branky.

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