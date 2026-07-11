Sparta - G-Osaka 3:0. Druhá výhra v přípravě, poprvé se trefil Singhateh
Fotbalisté Sparty v úvodním přípravném utkání na soustředění porazili u Salcburku Gambu Ósaka s přehledem 3:0. Poprvé v dresu Pražanů se trefila jedna z letních posil Ebrima Singhateh, v prvním poločase skórovali Garang Kuol a kapitán Lukáš Haraslín. Spartu čekají na soustředění ještě duely proti polské Jagiellonii a dánskému Nordsjaellandu. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Sparta proti devátému týmu minulé sezony japonské ligy od úvodu dominovala. Ve 14. minutě po Karabcově přihrávce otevřel skóre Kuol, v 37. minutě s přispěním soupeřovy teče zvýšil Haraslín. V 65. minutě pak vystihl gólmanovu rozehrávku střídající Singhateh a upravil na 3:0.
Český vicemistr po úvodní výhře 4:1 nad Opavou zvítězil i v druhém přípravném duelu o tři branky.