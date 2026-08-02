Sejky, jo? Janošek sledoval gólové dělo, Floder si vyčítal: Měl jsem to na ruce...
Sigmě už fakt teklo do bot. Na tabuli svítila 85. minuta, doma s Mladou Boleslaví prohrávala 1:2 (stejným výsledkem skončilo první kolo v Jablonci) a generální sportovní manažer Pavel Hapal už možná přemýšlel nad tím, co po další ztrátě provede s trenérem Pavlem Hapalem. Leč nejlepší muž na place John Solomon zbytečně před vápnem vletěl do Abdoulayeho Sylly. Dostal žlutou kartu, čert ji vem, ale byla z toho palebná pozice pro Václava Sejka, byť z dobrých pětadvaceti metrů.
„Říkal jsem si: Sejky, jo? Kdybych byl na hřišti, určitě bych si vzal balon já,“ usmíval se již vystřídaný olomoucký záložník Dominik Janošek, velmi výrazná postava utkání. „Ale kolem šedesáté minuty mi došly síly. Byli jsme hodně přemotivovaní, ve druhé půli jsme šli kvůli tomu dolů,“ uznal.
Exekutor Sejk, při vší úctě spíš důrazný bijec než nějaký vyhlášený technik, překvapil nejen Janoška a takřka pět tisíc lidí na tribuně. „Čekal jsem spíš Michala Berana,“ netajil mladoboleslavský brankář Jiří Floder, jenž Janoška vychytal ve dvou dobrých šancích. „Flóďa mě zná ze Zbrojovky, budu mu to vyčítat,“ ušklíbl se středopolař směrem k bývalému spoluhráči.
Po Sejkově dělu se ale radoval, čistý přímý nárt a bomba kolem rozšířené zdi znamenala vyrovnání. Do té doby skvělý Floder zaspal. „V momentě střely se mi balon ztratil, udělal jsem půlkrok za zeď, pak se balon vyvalil strašně rychle. Už jsem to nedokázal vyrazit, měl jsem balon na ruce. Mrzí mě to, ale jedeme dál,“ hodnotil.
„S Kamilem Čontofalským si to rozeberou. Jirka nás předtím podržel, to je fotbal,“ zůstal nad věcí kouč Aleš Majer. „Jsem rád, že jsme závěr odehráli normálně, neposrali jsme se z toho, že vedeme,“ dodal.
Díky oběma týmům viděl Andrův stadion nadprůměrný ligový duel, jen houšť! „Viděl jsem teď hodně zápasů a fakt se to tady v Česku teď mění. Holandsko, kde jsem byl, je furt jiný svět, ale jsem rád. Liberec se mi oproti minulé sezoně více líbí, jsem příjemně překvapený i z dalších týmů. Snad to tady bude vzkvétat i dál,“ přál si Janošek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|4
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|13
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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