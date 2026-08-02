SESTŘIHY: Tři týmy jsou stoprocentní, dva na nule. Plzeň dál čeká na výhru
Mistrovská Slavia ve 2. kole Chance Ligy vyhrála na hřišti Baníku jasně 4:0 a zůstává stoprocentní. Šest bodů má také Jablonec, který v neděli večer uspěl v Pardubicích (2:0), a Teplice, které si ve dvojnásobné přesilovce poradily s Libercem (1:0). První body získala Sparta, v páteční předehrávce přehrála Zlín 3:1. Problémy naopak řeší v Plzni, Viktoria po remíze se Zbrojovkou (1:1) pořád čeká na výhru a už se mluví i o odvolání Martina Hyského. Pusťte si na iSportu SESTŘIHY všech utkání.
Plzeň - Zbrojovka 1:1
Plzeň doma pouze remizovala se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín. Více o utkání ZDE >>>
Sparta - Zlín 3:1
Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o utkání ZDE >>>
Baník - Slavia 0:4
Slavia přesvědčivě vyhrála 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodla třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Více o utkání ZDE >>>
Bohemians - Hradec Králové 0:0
Hradec Králové remizoval na hřišti Bohemians 1905 bez branek. Východočeši před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezoně, ve čtvrtém utkání po letní pauze nicméně poprvé nezvítězili. Po triumfu 2:1 v úvodním kole nad Pardubicemi mají v tabulce čtyři body, Pražané po prohře 1:3 v Teplicích bodovali poprvé v ročníku. Více o utkání ZDE >>>
Olomouc - Mladá Boleslav 2:2
Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Šuberta, za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Středočeši po vítězství 4:2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezoně.
Pardubice - Jablonec 0:2
Jablonec v Pardubicích 2:0. Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy si dal vlastní gól Marek Icha a po něm se trefil Jan Chramosta. Svěřenci trenéra Luboše Kozla završili úspěšný týden po postupu do 3. předkola Konferenční ligy, v níž je ve čtvrtek čeká úvodní domácí zápas s RFS Riga. Naopak Východočeši spolu se Zlínem v sezoně ještě nebodovali.
Liberec - Teplice 0:1
Teplice zvítězily 1:0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Více o utkání ZDE >>>
Slovácko - Artis 1:1
Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1:1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba. Oba týmy poprvé v sezoně bodovaly, pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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