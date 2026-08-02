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SESTŘIHY: Tři týmy jsou stoprocentní, dva na nule. Plzeň dál čeká na výhru

Gólová radost hráčů Jablonce
Gólová radost hráčů JablonceZdroj: ČTK
Lavička Jablonce během zápasu v Pardubicích
Trenér Pardubic Jan Trousil
Reakce pardubických fanoušků na novou klubovou identitu a logo
Brankář Klemen Mihelak z Jablonce slaví druhý gól svého týmu v Pardubicích
Pardubický Václav Drchal v souboji s jabloneckou obranou
Trenér Jablonce Luboš Kozel
Zraněný Jan Suchan z Jablonce
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Mistrovská Slavia ve 2. kole Chance Ligy vyhrála na hřišti Baníku jasně 4:0 a zůstává stoprocentní. Šest bodů má také Jablonec, který v neděli večer uspěl v Pardubicích (2:0), a Teplice, které si ve dvojnásobné přesilovce poradily s Libercem (1:0). První body získala Sparta, v páteční předehrávce přehrála Zlín 3:1. Problémy naopak řeší v Plzni, Viktoria po remíze se Zbrojovkou (1:1) pořád čeká na výhru a už se mluví i o odvolání Martina Hyského. Pusťte si na iSportu SESTŘIHY všech utkání.

Plzeň - Zbrojovka 1:1

Plzeň doma pouze remizovala se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Plzeň – Zbrojovka 1:1. Nováček obral dalšího favorita, remízu zařídil Vašulín • isportTV

Sparta - Zlín 3:1

Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o utkání ZDE >>>

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Sparta – Zlín 3:1. Pražané mají první výhru v sezoně, Brunes se uvedl premiérovým gólem • isportTV

Baník - Slavia 0:4

Slavia přesvědčivě vyhrála 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodla třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Baník – Slavia 0:4: Sešívaný koncert v Ostravě! Čtyři různí střelci, dva góly z rohu • isportTV

Bohemians - Hradec Králové 0:0

Hradec Králové remizoval na hřišti Bohemians 1905 bez branek. Východočeši před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezoně, ve čtvrtém utkání po letní pauze nicméně poprvé nezvítězili. Po triumfu 2:1 v úvodním kole nad Pardubicemi mají v tabulce čtyři body, Pražané po prohře 1:3 v Teplicích bodovali poprvé v ročníku. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Bohemians - Hradec Králové 0:0. Domácí přerušili Votrokům vítěznou sérii • iSport.cz

Olomouc - Mladá Boleslav 2:2

Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Šuberta, za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Středočeši po vítězství 4:2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezoně.

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SESTŘIH: Olomouc - Ml. Boleslav 2:2. Hanáci dotahovali, remízu trefil z přímáku Sejk • iSport.cz

Pardubice - Jablonec 0:2

Jablonec v Pardubicích 2:0. Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy si dal vlastní gól Marek Icha a po něm se trefil Jan Chramosta. Svěřenci trenéra Luboše Kozla završili úspěšný týden po postupu do 3. předkola Konferenční ligy, v níž je ve čtvrtek čeká úvodní domácí zápas s RFS Riga. Naopak Východočeši spolu se Zlínem v sezoně ještě nebodovali.

Liberec - Teplice 0:1

Teplice zvítězily 1:0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Liberec – Teplice 0:1. Červená karta pro Kušeje a Hodouše, přesilovku zužitkoval Mareček • isportTV

Slovácko - Artis 1:1

Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1:1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba. Oba týmy poprvé v sezoně bodovaly, pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.

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SESTŘIH: Slovácko – Artis 1:1. Premiérový bod brněnskému celku zařídil Fomba • isportTV

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Jablonec22004:16
3Teplice22004:16
4Ml. Boleslav21106:44
5Zbrojovka21104:24
6Hr. Králové21102:14
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Olomouc20113:41
11Artis20113:51
12Bohemians20111:31
13Plzeň20112:41
14Slovácko20112:61
15Pardubice20021:40
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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