Mahmičův otec se pustil do Kanii: Pro tebe jsou nejdůležitější peníze, Ermin musel jít
Odchod Ermina Mahmiče z Liberce má dramatické pokračování. Otec bosenského reprezentanta, který v neděli přestoupil do Turecka, se ostře pustil do majitele Ondřeje Kanii. „Pro tebe Erminova kariéra neznamenala vůbec nic,“ sdělil Enes Mahmič na Instagramu.
Slovan uzavřel přes léto tři opravdu výdělečné obchody. Ange N´Guessan s Toumanim Diakitém se přesunuli do Slavie a Mahmič nakonec zamířil do Turecka, konkrétně do týmu ligového nováčka Corum. „Součet je garantovaných 16,5 milionu eur, ne 15,5,“ upřesnil majitel Kania transferové částky pod příspěvkem na Instagramu.
Následně se dočkal poměrně ostré reakce. „Milý Kanio, pro tebe jsou peníze to nejdůležitější v životě. Mahmič odešel, protože jsi to tak chtěl. Ty a Liberec jste na tohoto mladého hráče vyvinuli obrovský tlak – buď přestup, nebo lavička,“ uvedl Enes Mahmič.
Jednadvacetiletý ofenzivní hráč přišel do Liberce teprve před rokem z Rakouska. Minulá sezona se mu náramně povedla, v osmadvaceti zápasech v nejvyšší soutěži měl bilanci 7+3. Poslední dvě utkání vynechal, počítalo se s tím, že ho čeká velký přestup.
„Přišly na ně nabídky (na Mahmiče a N´Guessana), o kterých je klub ochoten jednat. Proto jsme se s vedením rozhodli, že je dáme mimo sestavu, abychom třeba neriskovali jejich zranění. Ermin Mahmič navíc pojede na mistrovství světa,“ vysvětlil tehdejší kouč Radoslav Kováč.
Po návratu ze šampionátu v Americe, kde zazářil dvěma góly ve dvou zápasech, nehrál za Liberec ani jednou. Dlouho očekávaný transfer do zahraničí se ale neustále protahoval. Až v posledních týdnech se intenzivně spekulovalo o zájmu Celtiku, Toulouse nebo PAOK Soluň.
Nakonec z toho byla překvapivá volba. Mahmič zamířil do tureckého celku Corum, za který nastoupil už do pondělního ligového utkání proti Besiktasi (2:6). Naskočil do druhého poločasu a v 77. minutě vstřelil premiérový gól.
„Ermin musel odejít a neměl moc možností, protože jsi chtěl jen miliony. Osm, deset, možná jsi chtěl dvacet. Pro tebe Erminova kariéra neznamenala vůbec nic!“ kritizoval Enes Mahmič. „Ermin dostal Liberec do záře reflektorů po celém světě, ale vy ne… Vy ani neřeknete tomuto mladému muži alespoň děkuji,“ pokračoval směrem ke Kaniovi.
Redakce deníku Sport a webu iSport požádala Liberec o reakci. Klub odpověděl s tím, že nebude v tuto chvíli nic komentovat.
Slovan se vyjádřil k Mahmičově přestupu do Turecka akorát v neděli při oficiálním oznámení. „Situace okolo Ermina byla složitá a nepřehledná v podstatě celé přestupní období. Nakonec nabrala rychlý spád a během dvou dnů se dohodly podmínky jeho transferu do Turecka,“ objevilo se na webových stránkách.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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