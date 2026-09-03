Bizár v derby: Liberec posílá fanoušky do sektoru Jablonce, šály nebudou problém
Majitelé si rozumí, chodí spolu na večeře, táhnou za jeden provaz i politicky. Jakmile se ale blíží derby, mezi Jabloncem a Libercem začne panovat dusno. Emoce mezi fanoušky vyvolala situace kolem vstupenek už na konci jarní části minulé sezony, nyní se něco podobného opakuje. Domácí totiž nechtějí poskytnout rivalovi další sektory na jižní tribuně, Slovan tak povzbuzuje své fanoušky, ať si koupí vstupenky mezi domácí.
Nedělní utkání zvané podještědské derby se blíží a ještě není vyprodané. Předprodejní servery ukazují ve čtvrtek odpoledne, že na stadionu Střelnice zbývá kolem 170 lístků, většina z nich na západní tribuně na druhé straně od laviček. Právě v těchto místech nejspíše bude k vidění zvláštní obrázek – lidé s dresy a šálami Liberce sedící vedle fanoušků nesmiřitelných rivalů z vedlejšího města. Proč?
Hosté je tam totiž aktivně posílají. „Doporučujeme nákup lístků v domácím online předprodeji, a to na Západní tribunu, kde je ještě dostatek volných míst. Pro nákup je nutná registrace,“ připomíná Slovan na svých sociálních sítích. Mapku, na jakou tribunu dokupovat vstupenky, sdílel na svém Instagramu i majitel Ondřej Kania.
Jde o reakci na to, že nastavený sektor (kotel, sektor H a půlka sektoru G), který pojme 839 míst, už je od úterý vyprodaný. Minimálně rozšíření sektoru na jižní tribuně, kam domácí lístky ani neprodávají a na části z ní bude reklamní plachta, totiž Jablonec odmítl. Z minulých sezon bylo přitom tradicí, že v konfrontaci s pražskými „S“ nechá hostujícím celý sektor G, tedy o pár stovek míst navíc.
Stejné podmínky pro Spartu i Slavii
„Více rozšířit kotel už není možné, protože jižní tribuna je plná, od této sezony ji částečně využíváme i pro fanoušky,“ řekl Sportu tiskový mluvčí domácích Ondřej Belák. Mluví o sektoru E, který klub nově využívá pro členy akademie či partnerských klubů regionu. Stejný prostor pro fanoušky tak zřejmě dostanou i příznivci Sparty a Slavie, o tom se přesvědčíme 31. října, kdy na Střelnici dorazí právě mistr z Edenu.
„S velkým předstihem jsme domácí informovali, že na derby očekáváme až 1500 našich fanoušků, vývoj předprodeje nám dal za pravdu. Dovedl bych si představit poskytnutí 1100 míst na Jihu a 300 v nejbližším sektoru na Západě. Jejich rozhodnutí neuvolnit další místa musíme respektovat. Holt bude slovaňácký i Západ,“ napsal na X tiskový mluvčí klubu a SLO (kontaktní osoba pro fanoušky) Tomáš Čarnogurský.
Zároveň doplnil, že domácí pořadatelé nebudou fanoušky se symboly soupeře na tribunách řešit. „Šály, znaky atd. nejsou problém. Jsou zvyklí být na tribuně v menšině a klub je s tím v pohodě,“ doplnil.
Fanoušci obou klubů se vedle sebe snesou
Belák potvrzuje. „Situaci budeme samozřejmě monitorovat, nicméně dlouhodobě se ve vzájemných zápasech ukazuje, že oba fanouškovské tábory jsou i přes velkou rivalitu kultivované a fanoušci obou klubů vedle sebe na tribunách fungují bez větších problémů. Věříme, že tomu nebude jinak,“ okomentoval.
Nejde o první třecí plochu ohledně vstupenek na derby. V minulé sezoně si Liberec postěžoval, že mu byl rival ochotný poskytnout otevření dalšího sektoru jen v případě, že Slovan všechna místa týden dopředu na své riziko sám odkoupí a následně mezi fanoušky redistribuuje.
Fanoušci si na sociálních sítích mohutně stěžovali, stejně jako nyní jim je to ale k ničemu. Kromě faktu, že oba kluby slaví relativně povedený vstup do sezony a v tabulce je dělí tři body, bude mít severočeské derby další náboj.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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