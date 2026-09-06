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Mladá Boleslav - Baník 4:0. Výbuch Ostravanů, rozhodl dvougólový Šubert

Mladá Boleslav má po pěti kolech Chance Ligy na kontě stejně bodů jako vedoucí Slavia
Mladá Boleslav má po pěti kolech Chance Ligy na kontě stejně bodů jako vedoucí SlaviaZdroj: ČTK / Černý Vít
Radost hráčů Baníku
David Lischka z Bohemians a Václav Sejk z Olomouce
Abdullahi Tanko z Pardubic, Martin Šviderský za Andrej Stojčevski ze Slovácka
Domácí stadion olomoucké Sigmy
Abdullahi Tanko z Pardubic a Jocelin Behiratche ze Slovácka
Václav Sejk v souboji s Davidem Lischkou
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval čtyřmi sobotními zápasy. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. Ve večerním utkání vyhrála Plzeň v Brně nad Artisem 3:0. Baník v neděli vyhořel v Mladé Boleslavi, kde padl vysoko 0:4. Program pokračuje od 15.00 podještědským derby mezi Jabloncem a Libercem a do akce jde také Zlín proti Teplicím. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Mladá Boleslav - Baník 4:0

Fotbalisté Baníku Ostrava vyhořeli na hřišti Mladé Boleslavi, kde padli vysoko 0:4. O výhře Středočechů už v první půli rozhodl dvougólový Martin Šubert.

Slavia - Zbrojovka 4:0

Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.

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SESTŘIH: Slavia - Zbrojovka 4:0. Góly Chorého i návrat Juráska, zranění opor • iSport.tv

Artis - Plzeň 0:3

Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení si následně ve druhém poločase ustrážila.

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SESTŘIH: Artis - Plzeň 0:3. Přesvědčivá výhra Viktorie, rozhodla drtivá pětiminutovka • iSport.tv

Olomouc - Bohemians 3:0

Olomouc zvítězila  3:0 nad Bohemians 1905. Za třemi body ji nasměroval Péter Baráth, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marko Soldo.

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SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 3:0. Jasná záležitost domácích, trefil se i Sejk • iSport.tv

Slovácko - Pardubice 0:0

Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.

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SESTŘIH: Slovácko - Pardubice 0:0. Souboj o první výhru v sezoně gól nenabídl • iSport.tv

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
OlomoucBohemians
So 5. 9. · dohráno
3:0
SlováckoPardubice
So 5. 9. · dohráno
0:0
SlaviaZbrojovka
So 5. 9. · dohráno
4:0
ArtisPlzeň
So 5. 9. · dohráno
0:3
Ml. BoleslavBaník
Ne 6. 9. · dohráno
4:0
JablonecLiberec
Ne 6. 9. 15:00
35%28%37%
ZlínTeplice
Ne 6. 9. 15:00
33%27%40%
Hr. KrálovéSparta
Ne 6. 9. 18:00
25%26%49%
JablonecBaník
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
44%27%30%
Hr. KrálovéPlzeň
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
27%26%47%
Predikce aktualizována: 6. 9. 2026 15:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Ml. Boleslav642015:614
3Olomouc741213:813
4Liberec64118:313
5Zbrojovka741210:913
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Plzeň623114:129
9Sparta630312:109
10Baník63034:109
11Hr. Králové52124:57
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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