Mladá Boleslav - Baník 4:0. Výbuch Ostravanů, rozhodl dvougólový Šubert
O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval čtyřmi sobotními zápasy. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. Ve večerním utkání vyhrála Plzeň v Brně nad Artisem 3:0. Baník v neděli vyhořel v Mladé Boleslavi, kde padl vysoko 0:4. Program pokračuje od 15.00 podještědským derby mezi Jabloncem a Libercem a do akce jde také Zlín proti Teplicím. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.
Mladá Boleslav - Baník 4:0
Fotbalisté Baníku Ostrava vyhořeli na hřišti Mladé Boleslavi, kde padli vysoko 0:4. O výhře Středočechů už v první půli rozhodl dvougólový Martin Šubert.
Slavia - Zbrojovka 4:0
Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.
Artis - Plzeň 0:3
Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení si následně ve druhém poločase ustrážila.
Olomouc - Bohemians 3:0
Olomouc zvítězila 3:0 nad Bohemians 1905. Za třemi body ji nasměroval Péter Baráth, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marko Soldo.
Slovácko - Pardubice 0:0
Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.
|Zápas
|1
|0
|2
So 5. 9. · dohráno
OlomoucBohemians
|3:0
So 5. 9. · dohráno
SlováckoPardubice
|0:0
So 5. 9. · dohráno
SlaviaZbrojovka
|4:0
So 5. 9. · dohráno
ArtisPlzeň
|0:3
Ne 6. 9. · dohráno
Ml. BoleslavBaník
|4:0
Ne 6. 9. 15:00
JablonecLiberec
|35%
|28%
|37%
Ne 6. 9. 15:00
ZlínTeplice
|33%
|27%
|40%
Ne 6. 9. 18:00
Hr. KrálovéSparta
|25%
|26%
|49%
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
JablonecBaník
|44%
|27%
|30%
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
Hr. KrálovéPlzeň
|27%
|26%
|47%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|3
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|4
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|5
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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