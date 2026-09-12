ONLINE: Slovan hostí Mladou Boleslav. Slovácko se chce dotáhnout na Bohemians
Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Na úvod změří síly celky Liberce a Mladé Boleslavi, Vršovičtí Bohemians hostí Slovácko a Brno po 90 letech zažívá prvoligové derby. Bude se radovat Zbrojovka, nebo Artis? Večerní program patří utkání Sparty s Jabloncem. Další čtyři utkání se hrají v neděli. ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.
Základní část - 2026/2027
|Zápas
|1
|0
|2
So 12. 9. 15:00
LiberecMl. Boleslav
|53%
|24%
|22%
So 12. 9. 15:00
BohemiansSlovácko
|45%
|28%
|27%
So 12. 9. 15:00
ZbrojovkaArtis
|45%
|26%
|29%
So 12. 9. 18:00
SpartaJablonec
|58%
|23%
|19%
Ne 13. 9. 13:00
BaníkPardubice
|48%
|27%
|25%
Ne 13. 9. 15:00
PlzeňOlomouc
|56%
|24%
|20%
Ne 13. 9. 15:00
ZlínHr. Králové
|25%
|27%
|48%
Ne 13. 9. 18:00
TepliceSlavia
|12%
|20%
|68%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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