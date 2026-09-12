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ONLINE: Slovan hostí Mladou Boleslav. Slovácko se chce dotáhnout na Bohemians

Fotbalisté Liberce se radují z branky v derby proti Jablonci
Fotbalisté Liberce se radují z branky v derby proti JablonciZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
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iSport.cz
Chance Liga
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Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Na úvod změří síly celky Liberce a Mladé Boleslavi, Vršovičtí Bohemians hostí Slovácko a Brno po 90 letech zažívá prvoligové derby. Bude se radovat Zbrojovka, nebo Artis? Večerní program patří utkání Sparty s Jabloncem. Další čtyři utkání se hrají v neděli. ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
LiberecMl. Boleslav
So 12. 9. 15:00
53%24%22%
BohemiansSlovácko
So 12. 9. 15:00
45%28%27%
ZbrojovkaArtis
So 12. 9. 15:00
45%26%29%
SpartaJablonec
So 12. 9. 18:00
58%23%19%
BaníkPardubice
Ne 13. 9. 13:00
48%27%25%
PlzeňOlomouc
Ne 13. 9. 15:00
56%24%20%
ZlínHr. Králové
Ne 13. 9. 15:00
25%27%48%
TepliceSlavia
Ne 13. 9. 18:00
12%20%68%
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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