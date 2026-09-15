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Plzeň: nejhorší ligový start v moderní éře. Zemětřesení před lety odnesl Šilhavý

Lukáš Červ nedal penaltu
Lukáš Červ nedal penaltuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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  • Viktoria Plzeň prohrála doma s Olomoucí 2:3 a po osmi odehraných kolech má v tabulce pouhých deset bodů, což ji řadí až na desátou příčku.

  • Tým prožívá nejhorší start do sezony v moderní éře spojené s vedením Adolfa Šádka, přičemž hůře na tom byl naposledy na podzim roku 2008 pod trenérem Jaroslavem Šilhavým.

  • Západočeši aktuálně ztrácejí na vedoucí Slavii deset bodů a v příštím ligovém kole se představí přímo na půdě obhájce titulu v Edenu.

Nedělní domácí prohra s Olomoucí (2:3) jen podtrhává tristní start fotbalistů Plzně do sezony 2026/27. Viktoria v moderní éře, kdy získala už šest titulů, nezažila horší rozjezd ligového ročníku. Aktuálně má po osmi kolech pouze deset bodů, což tým řadí na desáté místo tabulky. Naposledy takto Viktoria začala na podzim 2008, kdy špatné výsledky odnesl trenér Jaroslav Šilhavý. Po něm pak přišel ze slovenské Žiliny tehdy málo známý Pavel Vrba…

Viktoria se nemůže vyhrabat z výsledkové krize, zatím úplně nezafungovalo ani odvolání Martina Hyského a nástup Radoslava Kováče. Pod novým trenérem tým odehrál čtyři ligové zápasy, ale jen jednou vyhrál. Plusem je postup do ligové fáze Evropské ligy přes CZ Bělehrad, jinak ale tým počítá další nepříjemné ztráty.

Plzeň nezvládla ani nedělní duel s Olomoucí. Doma prohrála 2:3, v pěti ligových zápasech před vlastním publikem zatím porazila jenom Zlín - aktuálně poslední tým bez jediného bodu v tabulce. Zápasy v Doosan Areně jsou pro mužstvo obrovským problémem – ze západu Čech si odvezly body postupně Liberec, Zbrojovka Brno, Slovácko a naposledy Olomouc.

„Vyhráli jsme doma jenom se Zlínem, to je málo. Poztrácelo se tady moc bodů. Musíme se dát rychle do kupy a hlavně doma zápasy zvládat, jak to Viktorka dělávala dřív. Dneska sem přijede mančaft a čtyřikrát tady boduje,“ zlobil se po nedělní prohře trenér Radoslav Kováč.

Doski: Musíme se probudit

Ambiciózní klub, který před sezonou vyhlásil útok na titul, prožívá nejhorší start v moderní éře spojené s vedením Adolfa Šádka. V historických tabulkách je nutné se podívat až osmnáct let zpátky, kdy měla naposledy Viktoria méně bodů po osmi odehraných kolech, než v současné chvíli.

Aktuálně je Viktoria až desátá se ziskem deseti bodů z osmi zápasů. Hůř na tom byla naposledy na podzim 2008, kdy se s pouhými osmi body krčila na jedenáctém místě tabulky.

Předpověď týmu · Sezonní
Viktoria Plzeň
Očekávané umístění:4. místo
66%Skupina o titul
27%Play off o umístění
6%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 15. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Tehdy asi nikdo netušil, že se v Plzni skládá mimořádně silný tým, který už na jaře 2011 oslaví historicky první titul. Do mužstva postupně přišli Pavel Horváth, David Limberský, Daniel Kolář, Milan Petržela či Jan Rezek, tehdy „odložení“ muži ze Sparty.

Rozjezd sezony 2008/09 se týmu ale nepovedl, špatné výsledky odnesl trenér Jaroslav Šilhavý. Místo něj přišel ze Žiliny Pavel Vrba a až pod ním mužstvo opravdu rozkvetlo. Před osmnácti lety tým skončil osmý a nadechl se k dalším úspěšným sezonám. Na jaře 2011, o necelé tři roky později, už kapitán Horváth přebíral pohár a na západě Čech se slavil první titul v klubové historii.  

Od první mistrovské sezony se Plzni nikdy nestalo, že by po osmi kolech figurovala v tabulce hůř, než čtvrtá. Ve čtyřech případech byla dokonce v čele tabulky, aktuálně ztrácí na Slavii deset bodů. V neděli navíc jede do Edenu. V případě, že proti obhájci titulu neuspěje, se ztráta ještě zvětší.

„Je to hodně těžké, naše bilance je opravdu špatná. Určitě na sebe máme vyšší nároky, musíme se probudit. Nechali jsme soupeřům v lize body, které nelze zahazovat, hlavně doma,“ zdůraznil po nedělní ztrátě s Olomoucí obránce Merchas Doski.

Plzeň po 8. kole
SezónaBody (V-R-P)Umístění
2026/2710 bodů(2-4-2)10. místo
2025/2615 bodů(4-3-1)4. místo
2024/2518 bodů(5-3-0)3. místo
2023/2419 bodů(6-1-1)3. místo
2022/2322 bodů(7-1-0)1. místo
2021/2221 bodů(7-0-1)2. místo
2020/2116 bodů(5-1-2)4. místo
2019/2017 bodů(5-2-1)2. místo
2018/1921 bodů(7-0-1)2. místo
2017/1824 bodů(8-0-0)1. místo
2016/1719 bodů(6-1-1)3. místo
2015/1617 bodů(5-2-1)2. místo
2014/1517 bodů(5-2-1)1. místo
2013/1420 bodů(6-2-0)2. místo
2012/1317 bodů(5-2-1)2. místo
2011/1214 bodů(4-2-2)4. místo
2010/1122 bodů(7-1-0)1. místo
2009/1013 bodů(4-1-3)6. místo
2008/098 bodů(1-5-2)11. místo

 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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