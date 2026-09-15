Plzeň: nejhorší ligový start v moderní éře. Zemětřesení před lety odnesl Šilhavý
Viktoria Plzeň prohrála doma s Olomoucí 2:3 a po osmi odehraných kolech má v tabulce pouhých deset bodů, což ji řadí až na desátou příčku.
Tým prožívá nejhorší start do sezony v moderní éře spojené s vedením Adolfa Šádka, přičemž hůře na tom byl naposledy na podzim roku 2008 pod trenérem Jaroslavem Šilhavým.
Západočeši aktuálně ztrácejí na vedoucí Slavii deset bodů a v příštím ligovém kole se představí přímo na půdě obhájce titulu v Edenu.
Nedělní domácí prohra s Olomoucí (2:3) jen podtrhává tristní start fotbalistů Plzně do sezony 2026/27. Viktoria v moderní éře, kdy získala už šest titulů, nezažila horší rozjezd ligového ročníku. Aktuálně má po osmi kolech pouze deset bodů, což tým řadí na desáté místo tabulky. Naposledy takto Viktoria začala na podzim 2008, kdy špatné výsledky odnesl trenér Jaroslav Šilhavý. Po něm pak přišel ze slovenské Žiliny tehdy málo známý Pavel Vrba…
Viktoria se nemůže vyhrabat z výsledkové krize, zatím úplně nezafungovalo ani odvolání Martina Hyského a nástup Radoslava Kováče. Pod novým trenérem tým odehrál čtyři ligové zápasy, ale jen jednou vyhrál. Plusem je postup do ligové fáze Evropské ligy přes CZ Bělehrad, jinak ale tým počítá další nepříjemné ztráty.
Plzeň nezvládla ani nedělní duel s Olomoucí. Doma prohrála 2:3, v pěti ligových zápasech před vlastním publikem zatím porazila jenom Zlín - aktuálně poslední tým bez jediného bodu v tabulce. Zápasy v Doosan Areně jsou pro mužstvo obrovským problémem – ze západu Čech si odvezly body postupně Liberec, Zbrojovka Brno, Slovácko a naposledy Olomouc.
„Vyhráli jsme doma jenom se Zlínem, to je málo. Poztrácelo se tady moc bodů. Musíme se dát rychle do kupy a hlavně doma zápasy zvládat, jak to Viktorka dělávala dřív. Dneska sem přijede mančaft a čtyřikrát tady boduje,“ zlobil se po nedělní prohře trenér Radoslav Kováč.
Doski: Musíme se probudit
Ambiciózní klub, který před sezonou vyhlásil útok na titul, prožívá nejhorší start v moderní éře spojené s vedením Adolfa Šádka. V historických tabulkách je nutné se podívat až osmnáct let zpátky, kdy měla naposledy Viktoria méně bodů po osmi odehraných kolech, než v současné chvíli.
Aktuálně je Viktoria až desátá se ziskem deseti bodů z osmi zápasů. Hůř na tom byla naposledy na podzim 2008, kdy se s pouhými osmi body krčila na jedenáctém místě tabulky.
Tehdy asi nikdo netušil, že se v Plzni skládá mimořádně silný tým, který už na jaře 2011 oslaví historicky první titul. Do mužstva postupně přišli Pavel Horváth, David Limberský, Daniel Kolář, Milan Petržela či Jan Rezek, tehdy „odložení“ muži ze Sparty.
Rozjezd sezony 2008/09 se týmu ale nepovedl, špatné výsledky odnesl trenér Jaroslav Šilhavý. Místo něj přišel ze Žiliny Pavel Vrba a až pod ním mužstvo opravdu rozkvetlo. Před osmnácti lety tým skončil osmý a nadechl se k dalším úspěšným sezonám. Na jaře 2011, o necelé tři roky později, už kapitán Horváth přebíral pohár a na západě Čech se slavil první titul v klubové historii.
Od první mistrovské sezony se Plzni nikdy nestalo, že by po osmi kolech figurovala v tabulce hůř, než čtvrtá. Ve čtyřech případech byla dokonce v čele tabulky, aktuálně ztrácí na Slavii deset bodů. V neděli navíc jede do Edenu. V případě, že proti obhájci titulu neuspěje, se ztráta ještě zvětší.
„Je to hodně těžké, naše bilance je opravdu špatná. Určitě na sebe máme vyšší nároky, musíme se probudit. Nechali jsme soupeřům v lize body, které nelze zahazovat, hlavně doma,“ zdůraznil po nedělní ztrátě s Olomoucí obránce Merchas Doski.
|Sezóna
|Body (V-R-P)
|Umístění
|2026/27
|10 bodů(2-4-2)
|10. místo
|2025/26
|15 bodů(4-3-1)
|4. místo
|2024/25
|18 bodů(5-3-0)
|3. místo
|2023/24
|19 bodů(6-1-1)
|3. místo
|2022/23
|22 bodů(7-1-0)
|1. místo
|2021/22
|21 bodů(7-0-1)
|2. místo
|2020/21
|16 bodů(5-1-2)
|4. místo
|2019/20
|17 bodů(5-2-1)
|2. místo
|2018/19
|21 bodů(7-0-1)
|2. místo
|2017/18
|24 bodů(8-0-0)
|1. místo
|2016/17
|19 bodů(6-1-1)
|3. místo
|2015/16
|17 bodů(5-2-1)
|2. místo
|2014/15
|17 bodů(5-2-1)
|1. místo
|2013/14
|20 bodů(6-2-0)
|2. místo
|2012/13
|17 bodů(5-2-1)
|2. místo
|2011/12
|14 bodů(4-2-2)
|4. místo
|2010/11
|22 bodů(7-1-0)
|1. místo
|2009/10
|13 bodů(4-1-3)
|6. místo
|2008/09
|8 bodů(1-5-2)
|11. místo
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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