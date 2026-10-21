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Slavia tvrdě trestá Chorého: pokuta a vyřazení z kádru. Klub prozradil další postup

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Nejstupidnější červená ze všech, na góly se zapomene. Bewene? Proti Spartě se prodal, lajna hořela • Zdroj: iSport.cz
Dny Tomáše Chorého ve Slavii jsou sečteny, prozradil trenér Jindřich Trpišovský
Vyloučený Tomáš Chorý opouští hřiště
Tomáš Chorý předvedl další zkrat
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl v zápase proti Hradci Králové vyloučen
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Slavia interně potrestala Tomáše Chorého. Jednatřicetiletý útočník byl po posledním přešlapu v 11. kole Chance Ligy proti Hradci Králové (0:0), kdy ukázal prostředníček směrem k sudímu Janu Všetečkovi, vyřazen do konce podzimu z kádru. Zároveň mu byla uložena pokuta ve výši jednoho měsíčního platu, celá částka má být převedena na konto Nadačního fondu Slavie. V zimě pak Chorému umožní z Edenu odejít. Potvrdily se tak nedělní informace iSportu.

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Stanovisko klubu je jasné. „S ohledem na závažnost incidentu a předchozí provinění byl Chorému uložen maximální možný trest podle interního disciplinárního řádu,“ stojí v prohlášení.

Klub dal zároveň jasně najevo, že si Chorý na podzim za Slavii už nezahraje a v zimním přestupovém období mu umožní kádr českého mistra opustit úplně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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  • Skupina o záchranu

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