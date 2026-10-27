Plzeň hledá kvalitní šestku, řízne Šádek do kádru? Viktorii se líbí opora Sigmy
Bídné výkony i výsledky, zlomený trenér Radoslav Kováč, nejednotný týmový projev, klesající hodnota hráčů, čím dál méně fanoušků na tribunách... Plzeň je v hluboké krizi. V lize i Evropě strádá a ztrácí pracně vybudované fotbalové renomé. Že bude potřebovat v zimě posílit, je neoddiskutovatelné. A zřejmě tak o kádru přemýšlí i šéf Adolf Šádek, podle informací iSportu neřeší na pozici šestky Viktoria jen Falloua Fayeho a Davida Kozla, ale i oporu Olomouce. I tohle téma se řešilo v bonusové části nového dílu pondělního podcastu Liga naruby.
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„Celý klub musí zapřemýšlet nad tím, jak sestavit kádr, nejen co se týče kvality, ale i charakteru,“ říká expert Petr Ruman o aktuální situaci Plzně.
Podle redakčních zdrojů se tak ve Viktorii i děje. Kromě hráčů, kteří již na iSportu v souvislosti se zájmem Západočechů byli v posledních dílech pořadu Liga naruby zmínění (Fallou Faye, Aziz Kayondo, David Kozel, Solomon John), se má sportovnímu úseku líbit také středopolař z Olomouce.