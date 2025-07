Svědík o startu Zbrojovky: K výkonu mám výhrady. Promluvil o kádru i posilách

Máte tři body z půdy exligového týmu, oddechli jste si?

„Do utkání jsme sice vstoupili dobrým držením míče, ale v prvních patnácti minutách to bylo od nás velmi pomalé. Neměli jsme dobrý pohyb, možná tam byla znát trošku nervozita. Po těch patnácti minutách jsme to zrychlili, otáčeli těžiště hry, udrželi jsme domácí na jejich polovině tím, že jsme vysoko napadali a znemožňovali jim rozehrávku. Museli nakopávat balony, my jsme sbírali ty odražené. Nahrála nám pak úvodní branka ze standardky, to bylo velmi důležité. První poločas už byl po těch patnácti minutách z naší strany až na pár výjimek solidní.“

Po přestávce se ale Dynamo dostalo do hry.

„K těm 25 minutám druhé půle mám velké výhrady. Domácí byli lepší, pozdě jsme je dostupovali, prohrávali osobní souboje a ztráceli balony ve středu pole. Z toho pramenila vyložená šance Antonína Vaníčka, kdy nás podržel Adam Hrdina. Tam se zápas lámal. Pak jsme se začali víc prosazovat, prostřídali jsme to a hlavně přidali druhou branku a pohlídali si výhru. Klíčový okamžik našeho vítězství byla chycená šance Adamem Hrdinou. Koledovali jsme si o to, pramenila z naší špatné hry. Určitě k výkonu mám výhrady. Ale už jsem předeslal, že nám to bude chvíli trvat, než si to sedne. Příprava nebyla zas tak dlouhá, v týmu proběhlo hodně změn. Důležitý je výsledek, jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body.“

Nezaskočili vás něčím domácí, kteří skládali pod novými portugalskými trenéry tým na poslední chvíli? V generálce s Příbramí nastoupili úplně v jiné sestavě.

„Bylo to ze strany soupeře hodně nečitelné, ale řekli jsme si, že se budeme soustředit hodně na sebe, abychom hráli svou hru. Nevěděli jsme přesně, kdo za Dynamo nastoupí a kdo ne. Měli jsme informace z posledního zápasu Budějovic proti Příbrami, vesměs známe české kluky, co za ně nastoupili. Co se týká herního systému nového trenéra, dívali jsme se i na zápasy, které vedl na předchozím angažmá v Lucembursku.“

Zmínil jste, že máte k výkonu vašeho týmu výhrady. Potřebuje mužstvo víc času?

„Šlo o první kolo, tlak a nervozita musí z hráčů postupně spadnout. Jedním z našich dílčích cílů je dobře odstartovat soutěž, tím se psychická pohoda do mužstva dostaví, projeví se to třeba v lepší součinnosti v obranné i útočné fázi. Na poslední chvíli jsme měnili sestavu, v přípravě jsme neměli tolik zápasů, abychom byli úplně v topu. To přijde s odehranými mistrovskými zápasy, ty jsou oproti přípravě něco jiného. Věřím, že nám tahle výhra pomůže.“

Posily? Prostor si ještě necháváme

Přišlo přes tři tisíce lidí, sektor pro hosty byl zaplněný asi 250 fanoušky z Brna. Jak vnímáte zvýšený zájem o druhou ligu?

„Hlavně je perfektní, že do první i druhé ligy přichází lidé, kteří podporují fotbal finančně, to je nesmírně důležité. Vidím v tom jednoznačné plus, obě soutěže se zatraktivní, pro náš fotbal je to jedině dobře.“

Je pro vás důležitá i výrazná podpora fanoušků, kteří byli během zápasu v Budějovicích hodně slyšet?

„Už jsem říkal, že na takovou atmosféru jsem se těšil, byl to jeden z důvodů, proč jsem do Zbrojovky přišel. Patří jim velké poděkování, měli jsme tady v podstatě domácí prostředí, vítězství věnujeme i jim.“

Přes léto jste udělali hodně změn. Berete kádr jako uzavřený, nebo plánujete ještě posílit?

„Necháváme si ještě prostor pro jednoho až dva hráče. Ale jen v případě nějakého zranění, nebo když uvidíme, že na nějakých postech to není to, co jsme si představovali. Vytvoříme tady tlak na hráče. Na jednu stranu určitě chceme, aby tady byla parta, zároveň chceme vytvořit konkurenční prostředí. V tréninkovém procesu i v zápase je důležitý přístup všech hráčů. Musí vnímat konkurenci a fakt, že pokud nebudou pracovat, jak chceme, na hřiště se nedostanou.“

Vítáte fakt, že značka Zbrojovky se zvedá a chodí k vám i prvoligoví hráči?

„Když jsme vybírali hráče, chtěli jsme samozřejmě zkušenost z ligy, plus ty, co mají něco za sebou. Třeba postup do ligy a nejvyšší soutěž už si zkusili. Zároveň jsme chtěli hráče z druhé ligy, kteří byli velmi důležitými postavami ve svých týmech. Třeba Vedral (Vyškov), Selnar (Jihlava) nebo další. Chtěli jsme to v kádru takhle promíchat. V následujícím půlroce, roce poznáme, zda je to takhle funkční, nebo to budeme postupně doplňovat. Jádro máme a jak jsem říkal – možná to bude chtít jednoho, dva hráče. Pak uvidíme v dalším přestupovém období v zimě, jak se to bude vyvíjet a jak na to případně zareagujeme.“