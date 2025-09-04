Velká posila Artisu Beauguel: Šádek mi nevolal. Ale ptala se i Zbrojovka...
Fanoušci Viktorie mu vyčítavě píšou: Proč jsi nešel zpátky do Plzně?! Hodně lidí zaskočilo, že se Jean-David Beauguel (33), nejlepší ligový kanonýr ročníku 2021/2022, upsal při návratu do Česka druholigovému Artisu Brno. V předchozích letech působil v Saúdské Arábii, v Číně a v Polsku. „Ptala se na mě i Zbrojovka,“ připojil francouzský habán další pikantní okolnost transferu, kterým Faitův klub ještě zvýraznil své postupové ambice. Rodák ze Štrasburku už s týmem trénuje, ovšem na základní sestavu to zatím nevidí. Příští sobotu nejspíš dostane proti Spartě B první minutky.
Popište, jak jste se dostal do Brna?
„Upřímně, opustil jsem vězení. (úsměv) Neočekával jsem, že se ještě někdy vrátím hrát do Česka. Ale jak se říká: ´Nikdy neříkej nikdy.´ Ve Francii také máme přísloví, že jenom hloupí lidé nemění své názory.“
Tohle úsloví známe i z Česka.
„Ano? O.K.“
Mimochodem, co odpovídáte fanouškům Plzně na to, že jste se nevrátil do Viktorie?
„Že mi Šádek nezavolal. (úsměv) Překvapil jsem i bývalé spoluhráče z Plzně, ze Zlína.“
Co vás zaujalo na nabídce Artisu?
„Samotný projekt. Je velmi zajímavý. Všichni víte, že chce klub postoupit do první ligy a nabízí velmi dobré podmínky. Týden před tím mě kontaktovala také Zbrojovka Brno. V posledních letech jsem hrál fotbal za dobré peníze, hodně