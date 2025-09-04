Předplatné

Velká posila Artisu Beauguel: Šádek mi nevolal. Ale ptala se i Zbrojovka...

Jean-David Beauguel posílil brněnský Artis
Jean-David Beauguel posílil brněnský ArtisZdroj: Artis Brno
Jean-David Beauguel vstřelil branku v zápase Plzně proti Hradci
Jean-David Beauguel posílí Artis
Plzeňské útočné duo Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý v zápase proti Slovácku
Jean-David Beauguel před zápasem s Baníkem převzal ocenění LFA
Jean-David Beauguel posílí Artis
Jean-David Beauguel se loučí s plzeňskými fanoušky po výhře nad Baníkem
Jean-David Beauguel děkuje plzeňským fanouškům
8
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Fanoušci Viktorie mu vyčítavě píšou: Proč jsi nešel zpátky do Plzně?! Hodně lidí zaskočilo, že se Jean-David Beauguel (33), nejlepší ligový kanonýr ročníku 2021/2022, upsal při návratu do Česka druholigovému Artisu Brno. V předchozích letech působil v Saúdské Arábii, v Číně a v Polsku. „Ptala se na mě i Zbrojovka,“ připojil francouzský habán další pikantní okolnost transferu, kterým Faitův klub ještě zvýraznil své postupové ambice. Rodák ze Štrasburku už s týmem trénuje, ovšem na základní sestavu to zatím nevidí. Příští sobotu nejspíš dostane proti Spartě B první minutky.

Popište, jak jste se dostal do Brna?
„Upřímně, opustil jsem vězení. (úsměv) Neočekával jsem, že se ještě někdy vrátím hrát do Česka. Ale jak se říká: ´Nikdy neříkej nikdy.´ Ve Francii také máme přísloví, že jenom hloupí lidé nemění své názory.“

Tohle úsloví známe i z Česka.
„Ano? O.K.“

Mimochodem, co odpovídáte fanouškům Plzně na to, že jste se nevrátil do Viktorie?
„Že mi Šádek nezavolal. (úsměv) Překvapil jsem i bývalé spoluhráče z Plzně, ze Zlína.“

Anketa
Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy?
Zbrojovka
Artis
Celkově 19799 hlasů

Co vás zaujalo na nabídce Artisu?
„Samotný projekt. Je velmi zajímavý. Všichni víte, že chce klub postoupit do první ligy a nabízí velmi dobré podmínky. Týden před tím mě kontaktovala také Zbrojovka Brno. V posledních letech jsem hrál fotbal za dobré peníze, hodně

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů