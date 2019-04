Bránil Dočkala, chtěla ho Plzeň. Talent Krejčí táhne Brno za postupem | iSport.cz

„Laďa je charakterově výborný kluk a kvalitní týmový hráč. Zdobí ho kopací technika, řešení herních situací, hlavičkové souboje. Není úplně dynamický, ale vyvažuje to tím, že je vysoký a má přehled. Vidím ho jako velmi kvalitního ligového hráče. Pak už bude záležet i na štěstí. Do jakého týmu se dostane, jak se s ním bude pracovat, aby se mohl dál rozvíjet. Nejradši bych byl, kdyby nám pomohl vykopat ligu a rok dva tady zůstal. Zase se začíná stávat lídrem, jakým byl v dorostu. Určitě mohl být dnes dál. Nepracovalo se s tím tak, jak by mělo. Práce s mladými je úplně jiná než se staršími borci.“