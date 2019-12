Vaněk pomohl Zbrojovce, teď odchází. Přijít má opora Líšně | iSport.cz

Devět zápasů a dost. Angažmá Ondřeje Vaňka (29) v Brně skončilo. Bývalý reprezentant míří zpátky do ciziny, nejspíš do Německa či do Francie. Mateřské Zbrojovce pomohl, nastřílel čtyři branky a přidal pět asistencí. V listopadu doběhla možnost uplatnit oboustrannou opci do konce sezony. „Teď beru jako fakt, že odchází,“ potvrdil kouč Miloslav Machálek.

Se zkušeným záložníkem byl spokojený tak napůl. Viděl, že má na víc. „Je to přece o něm. Ondra má velkou kvalitu, v oblasti statistik to splnil. Ale já to vnímám tak, že se prezentoval hrou, která stačila na druhou ligu. Nebyla tam nadstavba, kdy by byl mimořádným hráčem. On na to přitom má. Ondrovi jsem poděkoval za pomoc Zbrojovce,“ shrnul Machálek

V zimě by měl přijít ofenzivní šikula Jan Hladík (26) z Líšně. „Nějaká jednání s klubem probíhají, ale nelze říct, že bychom už měli jasnou posilu. Věřím, že tím, jaké hráče přivedeme, potěšíme i fanouškovskou obec,“ uvedl kouč s tím, že ve hře je i větší jméno. Nejisté je setrvání stopera Michala Šmída, jenž byl ve Zbrojovce na hostování z Bohemians.