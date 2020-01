Nový majitel Žižkova: Stálo mě to desítky milionů. Chce postup | iSport.cz

Na Žižkově se blýská na lepší časy. Po dlouhých letech, kdy se tradiční klub potácel ode zdi ke zdi, přišla nová naděje v osobě Martina Loudy. Jedenačtyřicetiletý podnikatel v nemovitostech a IT získal Viktorii v elektronické dražbě a má s ní smělé plány. „Asi by bylo překvapivé, kdybych neřekl, že chceme postoupit do první ligy nebo se minimálně dostat do baráže,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci.

Ač se považuje za aktivního sportovce, fotbalovou kariéru za sebou nemá. „Ve fotbale nejsem úplně zdatný, jsem spíš fanoušek než aktivní hráč. V bruslích by mi to šlo trošičku líp,“ přiznává Martin Louda, nový majitel Viktorie Žižkov, který na startu zimní přípravy podstoupil stejný test jako hráči – tedy běh na dva kilometry. Chtěl jsem vědět, jak na tom jsou, říkal jsem si, že v týmu nemůže být nikdo, kdo by to zaběhl pomaleji než já,“ vysvětluje. „Proto tady už někteří hráči nejsou,“ reaguje suše tiskový mluvčí klubu Pavel Werner.

Pane Loudo, proč jste se rozhodl koupit Viktorii Žižkov?

„Na Žižkově jsem vyrůstal a vrátil jsem se sem asi před třemi lety, vodím své děti do stejné školky, do jaké jsem chodil já. Mám k Žižkovu citový vztah. Zároveň jsem spolumajitel domu Radost a přilehlého pozemku, přes který se jde na stadion. Klub jsem se snažil podporovat už minulý rok, kdy se mu přestalo finančně dařit a došlo to tak daleko, že se dostal až do nedobrovolné dražby. Té jsem se zúčastnil a akcie klubu na konci listopadu vydražil.“

Utkal jste se v dražbě s více zájemci?

„Musím říct, že nevím, protože to byla elektronická dražba, v které nevidíte, kdo se jí účastní. Příhoz jsem učinil jen já, nikdo jiný, ale divil bych se, kdyby tam nebylo víc zájemců.“

Věděl jste, do čeho jdete?

„Situace nebyla úplně jednoduchá, protože mi nebylo vůbec jasné, jaké jsou dluhy klubu, v jaké je finanční situaci. Na podzim z klubu odešli všichni sponzoři, věděl jsem, že od partnerů, kteří mají svou reklamu na stadionu, nikdo do klubu nic nedává – kromě dodavatele dresů. Vlastně až v těchto dnech se nám podařilo klub stabilizovat, uhradit veškeré závazky, z nichž některé byly dva tři roky staré. Část realizačního týmu mezitím dala výpovědi, protože nevěřila, že klub bude fungovat. Pokud někdo nebere tři čtvrtě roku plat, musí to být velký fanoušek a brát to doopravdy srdcem, v normálních pracovních podmínkách si to nedovedu vůbec představit.“

Kolik vás zatím převzetí klubu stálo?

„Samozřejmě jsem měl nějaký odhad od minulých majitelů a věřil jsem, že plus minus vyjde, ale ten rozptyl byl relativně velký. Šlo o částku v desítkách milionů korun.“

Co vám na to řekli doma?

„Jestli se nechci věnovat víc rodině a dovoleným, to asi řekne každá manželka. Jestli to máme zapotřebí a znamená to, že víkendy budu trávit jen na fotbalech. Ale částečné pochopení pro to bylo.“

Změní se nějak rozpočet klubu?

„Částečně samozřejmě ano, i když nevím úplně přesně, jaký rozpočet před mým příchodem byl. Máme nějaký rozpočet na dohrání jara i na další sezonu. Měl by být o něco větší než dlužná částka, tedy kolem třiceti a více milionů. Spíš čtyřiceti.“

Jaké máte s klubem plány?

„Asi by bylo překvapivé, kdybych neřekl, že chceme postoupit do první ligy nebo se minimálně dostat do baráže. Samozřejmě ten cíl je, ale i kdyby se to na jaře nepodařilo, nevidím to jako tragédii. A věřím tomu, že příští sezona může být úplně jiná, protože se budeme moci lépe připravit.“

Co říkal na cíl postoupit trenér Zdeněk Hašek? Z šestého místa nyní ztrácíte na první barážovou příčku pět bodů…

„Trenér to nevyloučil. (směje se) Má taky ambice. Postup by byl obrovský úspěch, ale pokud se to nepovede, není to konec. Když jsem viděl naše podzimní výsledky a dal to do souvislosti s tehdejší finanční situací, obdivuju práci celého týmu, co dokázal. Když se podařilo tohle, postup vyloučený není. I když je to hodně ambiciózní.“

Mohli byste hrát nejvyšší soutěž na svém stadionu?

„Cílem je zde pokračovat, udržet stadion v provozuschopném stavu. Není to jen otázka pro nás, stadion patří městské části, s kterou se musíme domluvit, jakým způsobem bude chtít do stadionu investovat. Naše zázemí potřebuje zlepšit a zkulturnit, to je jasné.“

Můžete nyní vyloučit, že by se Viktoria stěhovala někam jinam?

„Kdyby se Viktorka měla stěhovat, už by byla pryč, to bych ji asi na podzim nepodporoval. Můj cíl je fotbal na Žižkově udržet, jak jen to půjde. Pokud bychom se měli stěhovat, byla by to určitě velká ztráta, ale zatím o tom neuvažujeme, není to v našich hlavách. I když po minulé sezoně si možná všichni mysleli, že zde fotbal končí.“

Je reálná varianta, že byste odkoupil stadion zpět?

„To je spíš otázka na městskou část. Každý klub s vlastním stadionem má jistotu, kde bude hrát, a může do něj pružně investovat. Pokud by městská část s prodejem stadionu souhlasila, klub by to uvítal, protože investice do něj by pak byly snazší. Ale tím nechci říct, že městská část se stará o stadion špatně. Vztah klubu a radnice je fajn, kvalitní, a věřím, že se ještě zlepší.“

Proč v klubu zůstali dosavadní majitel Jiří Rýva a generální manažer Michal Dyml?

„Domluvil jsem se s dosavadním vedením, aby pokračovalo ve spolupráci, protože jde o zkušené lidi, kteří rozumějí své práci. Takže nějaké zásadní změny se nedějí, tou jedinou je, že novým předsedou představenstva se stal Milan Richter. Nicméně pan Rýva jako předchozí majitel zůstává členem představenstva i nadále. To samé platí i o panu Dymlovi, který zůstává na pozici sportovního ředitele, a věřím tomu, že náš tým nyní rozšíříme o některé pozice, které v minulosti zanikly, protože na ně nebyly finance. Nejsem typ majitele, který by chtěl zasahovat do fungování týmu, nasazování hráčů a tak dál. Jsem tu od toho, abych zajistil finanční zázemí.“