Další ztráta Jihlavy! Kouč Kučera: Nechápu, co se s mužstvem děje | iSport.cz

Dře to, skřípe to, neladí to. Druholigová Jihlava po koronavirové pauze nepřipomíná klub, který by se chtěl prát minimálně o účast v baráži a tam o postup mezi elitu. Ze tří utkání vydolovala Vysočina jediný bod za úterní remízu 1:1 v Líšni, o výhru přišla až v nastavení. Že by následky zimních odchodů opor – stopera Mohameda Tijaniho a útočníka Lamina Jawa? „Vy novináři to nějak vnímáte, já to samozřejmě vnímám taky. Ale nebudu se k tomu vyjadřovat,“ odpověděl webu iSport.cz trenér Radim Kučera.

Jihlavské zápasy po pauze? Prohra 1:2 na půdě Dukly – ta se skousnout dá. Pak však přišlo nečekané domácí zaváhání s Varnsdorfem (1:2) a včera další ztráta v Líšni, tentokrát v podobě remízy 1:1 navzdory herní převaze a vytvořeným šancím.

„Ztratili jsme v závěru dva body. Devadesát minut jsme do domácích bezvýsledně bušili, ale měli jsme přidat druhý gól. Je to o chytrosti udržet balon na soupeřově půlce. To už je několikátá remíza 1:1, je to k neuvěření...,“ mrzelo kouče Radima Kučeru.

Přestože se musí vyrovnávat s několika vynucenými absencemi (Smejkal, Tlustý, Pojezný, Křišťál) a zejména střed obrany už se látá ze záložníků, bývalý výborný fotbalista se zkušenostmi z bundesligy ví, že kádr má kvalitu na to, aby předváděl lepší výkony.

„Výkon bych si představoval úplně jinak. Mužstvo sice prochází nějakou obměnou, hraje jiný styl než na podzim, ale musíme držení míče přenést v kvalitu do šestnáctky,“ popisoval Kučera úterní obléhání líšeňské defenzivy.

„Nejsme v herní ani psychické pohodě, nechápu, co se s mužstvem děje. Necítím tam takovou tu lehkost, kterou bych si představoval a o které vím, že ji hráči umí předvádět. Nevím, z čeho to pramení. Přemýšlím, jak mužstvo nakopnout, povzbudit, dostat do něj víc zapálení i sebedůvěry. Kdybychom uhráli 1:0, dýchalo by se nám líp, pracovalo by se nám líp, ale přijít o to v nastaveném čase? To je vždycky špatně,“ krčil rameny.

Logicky se tak nabízí otázka, zda zimní odchod klíčového stopera Mohameda Tijaniho do Slavie a nepříjemného útočníka Lamina Jawa do Zlína nebyly až příliš velkým zásahem do mužstva.

Byť je Vysočina známá tím, že vedení umí najít „no name“ hráče, Kučera jej pak dotvoří pro velký fotbal a klub následně borce slušně zobchoduje, nyní to vypadá, že bez dvou zmíněných Afričanů bude velmi těžké vůbec uhájit alespoň barážové příčky. Adekvátní náhrada totiž nedorazila.

„Vy novináři to nějak vnímáte, já to samozřejmě vnímám taky. Ale nebudu se k tomu vyjadřovat,“ odpověděl Kučera.

Aktuálně je Vysočina na čtvrtém místě druholigové tabulky s 36 body, třetí Hradec Králové však nasbíral stejný počet. Pátý Žižkov a šestá Dukla mají o bod méně.