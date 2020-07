FORTUNA národní liga | Čekání na baráž. Brno a Dukla v nejistotě, jaké jsou možné scénáře? | iSport.cz

Pardubice jsou v suchu, vítěze druhé ligy postup o patro výš nemine. Ale co Brno s Duklou? Zbrojovka má po sobotě jisté druhé místo a dejvická parta i po úterním posledním kole zůstane třetí, jenže to je zatím všechno. Oba týmy mají nárok na baráž – pokud se ovšem dohraje prvoligová Skupina o záchranu , která je přerušená. Čeká se na úterní kontrolní testy v Karviné a páteční rozhodnutí ligového grémia.

Jak správně načasovat formu na konec sezony? Zeptejte se na Dukle, která vyhrála posledních šest zápasů a pojistila si třetí místo ve druhé lize, po kterém byla velká poptávka. O bronz z F:NL marně hrál Hradec Králové, který může být potřetí za sebou čtvrtý, probuzený Žižkov či Jihlava. Té se povedl podzim, ale zpackala jaro.

Jenže nakonec na tom můžou být všichni stejně. Čekání na baráž se může snadno proměnit v čekání na fotbalového Godota.

Prvoligová skupina o záchranu je totiž pořád přerušená, čeká se na Karvinou a její výsledky kontrolních testů na koronavirus, které se uskuteční v úterý. V pátek se sejde ligové grémium, aby rozhodlo, co dál.

Pokud se poslední dvě kola Skupiny o záchranu dohrají, bude to skvělá zpráva pro Duklu a Brno, jež prohrálo dostihy o druholigový titul s Pardubicemi: oba týmy by šly do baráže o vstupenku do FORTUNA:LIGY.

Pokud se liga nedohraje, bude mít Brno s Duklou smůlu. Podle současných regulí by postoupily jen Pardubice a ostatní druholigové týmy by ostrouhaly, baráž by se zrušila.

„Čekáme na to, jak v pátek rozhodne generalita,“ řekl Roman Skuhravý, trenér Dukly, po sobotní výhře 2:1 nad Varnsdorfem. „Všichni si přejí, aby liga byla dohraná. Věřím, že baráž hrát budeme.“

Tahle slova by tutově podepsali i v Brně, které marně stíhalo rozjeté Pardubice. „Celá sezona je mimořádná, nesmírně psychicky náročná. Neustále nás provázejí nějaké strasti, zranění, vyloučení. Přesto jsme na jaře uhráli téměř maximum, klobouk dolů před klukama. Sobotní zápas v Prostějově jsme nedokázali dotáhnout k výhře, nicméně tenhle výsledek by už tak jako tak nehrál roli,“ pravil brněnský kouč Miroslav Machálek po překvapivé remíze 0:0.

V úterý se odehraje poslední kolo druhé ligy, které už pořadí na čele nepromíchá, a pak se bude čekat na zprávy z Karviné a osudový pátek. „Chceme sezonu dohrát důstojně, v zápase s Vlašimí se vítězně rozloučit s fanoušky a připravit se na potenciální baráž,“ vyhlásil brněnský trenér Machálek. „Nejistota samozřejmě není příjemná: nevíme, co nás čeká a kterou soutěž budeme hrát. Je to komplikace i v oblasti doplňování mužstva. Doba je zkrátka mimořádná a nikomu to neprospívá.“