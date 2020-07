FORTUNA národní liga | Brno se loučí s lídrem, Eismann končí s čistým štítem. Na cestě dvě posily | iSport.cz

Fotbalisté Zbrojovky se radují z gólu do sítě Vyšehradu • ČTK

V prvoligové kabině Zbrojovky bude jeden člověk moc chybět. Kapitán Pavel Eismann si vyslechl radostnou novinku o postupu a v pětatřiceti letech ukončil kariéru. Hodlá se věnovat civilnímu zaměstnání. Nebyl to šok, přesto spoluhráče odchod charismatického beka zasáhl. „Nedokážu si představit, že přijdu do kabiny a on tam nebude,“ řekl útočník Antonín Růsek.