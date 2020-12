Praha 3 neodsouhlasila prodej stadionu Žižkova. Od majitele klubu chybí záruky

Na dnešním jednání byly původně nabídky předloženy pouze pro informaci, místostarosta Štěpán Štrébl (Piráti) však podal pozměňovací návrhy, jejichž přijetí by deklarovalo zájem stadion prodat a pověřilo radu městské části o odkupu jednat. Ty schváleny nebyly. Hlasování předcházela více než dvouhodinová debata.

Radnice jedná primárně s Loudou, který se stal majitelem druholigového klubu v lednu. Jednání se však v poslední době zasekla, podle radnice trvá Louda na odprodeji bez jasných garancí zachování sportovní funkce. Majitel klubu zase odmítá nabídku městské části na dlouhodobý pronájem pozemku se stadionem doplněný veřejnou dotací 25 milionů korun na rekonstrukci.

"Jediné, co po vás chci, je jasná odpověď ano, nebo ne," uvedl dnes na jednání Louda. Dodal, že s pronájmem na 25 let za korunu ročně by souhlasil, kdyby věřil tomu, že radnice bude schopna se o stadion postarat. "Ze současné situace jasně vyplývá, že vy toho nejste schopni a nikdy nebudete, protože to už historie opakovaně ukázala," uvedl směrem k vedení městské části.

Starosta Jiří Ptáček (TOP 09) řekl, že odprodej by byl ochotný zvažovat za předpokladu, že bude garantovat využití pozemku pro sport na delší časový horizont. Nyní to však nabídka klubu podle starosty zaručuje jen do roku 2025. Podle Loudy je to dáno tím, že poté bude klub stavět stadion nový.

Starosta na to řekl, že nynější nabídka po této lhůtě negarantuje, že nový stadion bude stát na stejném místě jako stávající. "Kdyby ta nabídka zněla, že tedy do roku 2025 a že potom postavíte stadion tam na tom místě, v té Seifertce, tak zas ta debata je jiná. Ale ta nabídka to neobsahuje," uvedl Ptáček.

Louda se stal majitelem klubu v lednu, nabídku na odkup předložil radnici v září. Žižkov díky výjimce hraje domácí zápasy druhé ligy na Proseku, jelikož zastaralý areál v Seifertově ulici nesplňuje podmínky k udělení profesionální licence. Další výjimku však nedostane, pokud na jeho stadionu nezačne rekonstrukce. Řešení problému tak podle majitele klubu spěchá, protože klub by mohl přijít o licenci.

S předchozími majiteli klubu měla městská část problémy. S klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle dřívějších vyjádření starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil. Stadion má městská část ve správě, jeho reálným vlastníkem je jako u všeho městského majetku hlavní město. V případě, že by se Praha 3 domluvila s klubem na prodeji, by jej tak muselo schválit i celopražské zastupitelstvo.