David Jarolím šplhá coby kouč. V Ústí vede tým plný mladíků po Jarošíkovi

Táta Karel ho k sobě v prosinci vábil na štaci do Mladé Boleslavi. David Jarolím se už ale v trenérském světě prodírá vlastní cestou, chce být hlavním koučem. Šance se naskytla záhy, a lákavá. Ústí nad Labem si ho vybralo jako náhradu za Jiřího Jarošíka. Člen slavného fotbalového rodu najde na severu Čech zajímavou výzvu, Ústí s napěchovanou soupiskou mladíků trůní po dvanácti podzimních kolech F:NL na třetím místě. „Těším se,“ neskrývá Jarolím.

Po konci aktivní kariéry dělal otci v Boleslavi asistenta. Pak vedl Olympii Radotín v ČFL, trénoval dorost Vyšehradu. Postupně šplhá výš a výš. „Už několikrát jsem říkal, že je důležité získávat zkušenosti. Pracoval jsem i s nejmenšími dětmi v předpřípravkách a přípravkách. Bylo to sice na takové dobrovolné bázi, ale byly to dobré zkušenosti. Není jednoduché naskočit po hráčské kariéře jako hlavní trenér v profesionálním fotbalu. Nasbírané zkušenosti v nižších soutěžích a mládeži pro mě byly důležité,“ upozorňuje Jarolím.

To, čemu se dosud naučil, bude moct prodat v Ústí. Měl dva měsíce na poznání mužstva. „Síla v něm je, parta je výborná. Máme tu spoustu mladých hráčů, kteří se chtějí dostat nahoru. Cítíte z nich motivaci. Tréninková morálka je perfektní, je radost tu pracovat,“ pochvaluje si legenda Hamburku.

Severočeši se drží na špici, ze třetí příčky zaostávají o čtyři body za vedoucím Hradcem Králové. Do první ligy postoupí jen vítěz. Jak moc tahle meta Ústí přitahuje?

„Určitě to není prvotní cíl, na druhou stranu ti mladí hráči mají do budoucna ambice zahrát si první ligu. I v kabině jsem říkal, že potenciální zájemci třeba z ligy se dívají na výkonnost, ale taky na mužstva z horní poloviny tabulky. Myslím, že pro každého je to motivace. Kluci si pozici v tabulce vypracovali, určitě bychom se chtěli držet nahoře,“ přemítá Jarolím.

S Jarošíkem se sešel, získal cenné informace o klubu i jednotlivých hráčích. „Ale nejde nic kopírovat,“ zdůrazňuje jednačtyřicetiletý trenér. Přes zimu se v kabině dobře hrající Army žádná vichřice neprohnala, z osy týmu odešel jen defenzivní záložník a kapitán Jan Peterka do Dukly. „Působil v klubu hodně dlouho, odvedl tu výbornou práci. Byl to takový lídr kabiny. V tomhle smyslu to určitým způsobem oslabení je, na druhou stranu je to motivace pro ostatní hráče a signál, že když budou makat, mohou se posunout dál,“ podotýká Jarolím.

Po Peterově odchodu už nefiguruje na soupisce Ústí jediný třicátník, na podzim byl průměrný věk mužstva 22,4 let. Mládí dál pofrčí.

Právě na Julisce proti Dukle bude Ústí v pondělí jarní část sezony zahajovat. „S přípravou jsem spokojený. Druhá liga je vyrovnaná, každý zápas je jiný, bude potřeba udržet konstantní výkonnost,“ nabádá Jarolím před startem druhé nejvyšší soutěže.