Skokan srazu ze Žižkova. Šikula Auer překvapil trenéry Rakouska

Poslední rakouský tým do 21 let se na EURO nedostal, příští mančaft ale bude silný. Romano Schmid hraje pravidelně bundesligu za Brémy, Flavius Daniliuc se rval v Evropské lize i se Slavií, věhlasná akademie Red Bullu posílá do světa dospělého fotbalu další talenty… A do toho všeho Jonas Auer, mladík, který zvolil českou cestu.

Původně v Česku přestoupil do Slavie, aktuálně ale patří Mladé Boleslavi a hostuje na Žižkově. A odtamtud ho povolali rakouští mládežničtí trenéři.

„Je super, že jsem na jaře odehrál všechny zápasy. Trenéři se podívali na videa těch utkání a viděli, že jsem připravený pomoct. Na Žižkově teď hodně trénuju standardní situace a za to, že jsem z nich nahrál na góly, vděčím tomu, že jsem se tomu věnoval,“ vypráví.

Svou sílu ukázal při prvním srazu jednadvacítky ve Španělsku. Nejdřív odehrál druhý poločas při demolici mladých Saúdských Arabů 10:0, ještě větší dojem ale udělal proti podstatně silnějším Polákům. Nejdřív z přímého kopu, pak z rohu. Dvakrát během tří minut přesně našel Chikwubuikeho Adamua, který už pravidelně hraje ligu ve Švýcarsku, a spolupodepsal se pod výhru 2:0.

„Poláci byli těžký soupeř, s tímhle výběrem budou v Evropě špička, ale když využijeme naše silné stránky, budeme nebezpeční pro každého,“ těšilo kouče Wernera Gregoritsche. „Už před zápasem jsem hráčům říkal, že můžeme být silní ze standardních situací. Nacvičovali jsme to,“ vysvětloval.

Výkon krajánka z české druhé ligy ho překvapil. „Trenér mě hodně chválil. Říkal, že jsem skokan týdne,“ usmívá se Auer, který se teď může těšit na další pozvánky bez ohledu na to, že jeho tržní cena je podle transfermarktu nejnižší z celého týmu.

Nový kvalifikační cyklus začíná pro jednadvacítky v červnu a Rakousko má ve skupině Finsko, Chorvatsko, Norsko, Ázerbájdžán a Estonsko.