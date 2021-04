(Ne)propustná druhá a třetí liga: co se sestupy a postupy? Šance pro béčka

Hradec Králové porazil Jihlavu 4:0 a vrátil se do čela FNL • Facebook FC Hradec Králové

Hradečtí fotbalisté se vrátili do čela druhé ligy • Facebook FC Hradec Králové

Před sezonou vydala Fotbalová asociace České republiky jasná pravidla, která se dotýkala i takzvané prostupnosti nižších soutěží, tedy postupů a sestupů. Chtělo se zabránit tomu, aby tabulky od ČFL a MSFL níž zase zamrzly vinou covidu.

Jenže neprofesionální fotbal postihla další vlna tak brzy, že ani pomocné pravidlové vodítko nepomáhá – je totiž potřeba odehrát alespoň padesát procent programu.

Obě skupiny ČFL se zastavily po osmém kole, a to ještě neúplném, MSFL má odehráno jedenácté kolo, taky nekompletní.

Tím pádem nelze za stanovených podmínek určit postupujícího ani sestupujícího. Ovšem nelehká situace, která se stejně bude muset řešit, vzniká ve vztahu mezi druhou a třetí ligou.

V čem je háček?

Druhá liga totiž padesátiprocentní podmínku splnila dávno, celý ročník se zároveň asi bez problémů dokončí. Čili vítěz bude moci postoupit do nejvyšší soutěže, dva padají, a už se taky ví, že příští sezonu nepřihlásí Blansko, které svou neúčast přiznalo na konci minulého týdne.

Už jen tímhle krokem jihomoravského klubu je jasné, že druhá liga bude muset být bezpodmínečně saturována minimálně o jednoho účastníka. Využije se při tom pravidlo soutěžního řádu, takzvané doplnění soutěže.

Přihlíželo by se určitě k lokální příslušnosti, tedy že Blansko spadá pod moravskou komoru, tím pádem by jako první dostalo nabídku Slovácko B, aktuální lídr MSFL.

Jenže nahradit bude třeba i sportovně sestupující z druhé ligy. Alespoň s tím zatím Ligová fotbalová asociace, která „zřizuje“ profesionální soutěže, tak počítá.

Modelový příklad: kdyby tabulka zůstala podle aktuálního stavu, šel by dolů poslední Vyšehrad a třinácté Táborsko, tedy dva celky, které spadají pod ČFL. Nabídku na doplnění soutěže by tím pádem dostali lídři skupin A a B „české“ třetí ligy – tedy rezerva Sparty a Zápy.

Ve hře je ale taky varianta, že by z druhé ligy sestoupily pouze dva týmy, poslední tým a nepřihlašující se Blansko. V tom případě by byl poslední Vyšehrad nahrazen lepším z obou skupin ČFL, tedy Spartou B, a Slovácko B by jako lídr MSFL doplnilo druhou ligu místo nepřihlášeného Blanska. Které zároveň může sestoupit i sportovní cestou...

Alespoň tak, zatím neoficiálně, by měl celý proces vypadat.