Amatérský fotbal: konec druhé sezony! Zápasy se na jaře nestihnou

Martin Abraham prošel Spartou i Slavií, s oběma kluby se neloučil právě v dobrém. Z Letné přestoupil ke svému největšímu rivalovi. A ze Slavie odešel po hádce s trenérem Karlem Jarolímem. „Kdyby měl kudlu, tak mi ji vrazí mezi žebra!,“ řekl později Jarolím. „To je holý nesmysl, nikomu bych nikdy kudlu do žeber nevrazil. Ale tenkrát se necitlivě dotkl mé rodiny a tak to vzniklo, ale to by bylo na delší vyprávění,“ komentoval vše Abraham. • Foto pro Sport: Zuzana Cihlářová