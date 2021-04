NEJ stadiony mimo první ligu: brzy Schalke, luxus v Rusku a jiná Barca

Po již jistém sestupu Schalke přibude do galerie nejkrásnějších stadionů výrazný drahokam. Zatím v Česku nenajdete špičkovou fotbalovou arénu mimo nejvyšší soutěž, v zahraničí je tomu jinak. Vybrali jsme nejzajímavější příklady z dalších evropských zemí a zamířili až do třetí ligy…

Dvacet let po otevření se v domovu Schalke bude hrát poprvé druhá liga. Soupeři budou moci v příští sezoně využít luxusu moderní arény se zatahovací střechou, která hostila finále Ligy mistrů a Češi na ní při mistrovství světa v roce 2006 porazili USA 3:0. Nejvyšší návštěva však do Veltins Areny však nezamířila na fotbal, ale na hokej. Úvodní utkání MS 2010 tam sledovalo téměř 78 tisíc diváků.

Devátý největší stadion v Anglii a jen třetí liga? Ano, to je smutná realita domovského stánku Sunderlandu, který během dvou sezon sletěl z Premier League do League One, odkud se třetí rok snaží dostat zpátky. Diváci chodí i tak, v prosinci 2018 jich zápas proti Bradfordu sledovalo 46 tisíc.

Hamburk

Volksparkstadion, kapacita 57 tisíc diváků

Na místě současné moderní arény působil hamburský klub od 50. let. V 90. letech bylo rozhodnuto o rekonstrukci a vyrostla moderní fotbalová aréna, z níž zmizela atletická dráha. Na Volksparkstadium se hrály zápasy MS 2006 a finále Evropské ligy 2010. V roce 2001 se na něm objevily hodiny, které počítaly čas od založení bundesligy, z níž Hamburk do té doby nikdy nesestoupil. To se po sezoně 2017/18 změnilo a hodiny zmizely. O návrat do elitní soutěže od té doby klub, ve kterém působil David Jarolím či Tomáš Ujfaluši, usiluje marně.