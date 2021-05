Štístko Reichl: devět výher, třetí postup? V Hradci cítí zodpovědnost

Byla to akce kulový blesk. Patrik Vízek (28) s Radimem Ottmarem (37), gólmani druholigového lídra z Hradce Králové, se v zimě potýkali se zdravotními problémy, a tak klub pár hodin před koncem přestupního období narychlo upekl transfer Michala Reichla. Chlapíka, od kterého se v Olomouci čekalo, že se jednou stane jasnou jedničkou a brána mu bude dlouhodobě říkat pane.

Občas se to povedlo, ale jinak angažmá odchovance Sigmy na Andrově stadionu připomínalo spíš houpačku. Největší šanci udělat krok do pozice, kterou bývalému reprezentantovi do 21 let předurčovali už v mládeži, měl Reichl v předchozí sezoně. Rozjel ji mezi třemi tyčemi, odchytal třináct utkání, ale pak už začal úřadovat stejně starý Aleš Mandous. A místo doteď nepustil.

„Mrzí, nemrzí... Dozadu se nechci dívat, to by asi nikdo neměl. Co bylo, bylo, koukám se hlavně do budoucna,“ říká vyhlášený flegmatik, jenž v únoru čtyři měsíce před koncem smlouvy na Hané s radostí kývl na druholigovou nabídku, přestože stačilo počkat a v létě jako volný hráč bez odstupného mohl třeba řešit více variant a říct si o lepší peníze.

„Určitě jsem to nebral jako žádnou degradaci,“ podotýká rázně. „Hlavně jsem chtěl mít konečně větší šanci chytat a mít pravidelné vytížení, i když je tady taky dobrá konkurence.“

Další motivace byla – vzhledem k postavení „votroků“ v tabulce – jednoznačná: postoupit a od příštího ročníku být opět zpátky v elitní soutěži. Tentokrát už jako opora mužstva.

Plán vychází na jedničku. V prvním jarním kole proti největšímu konkurentovi, druhé Líšni, sice lídr prohrál 1:2, ale Reichl chyběl kvůli covidu. Pak už naskočil a tým devětkrát v řadě vyhrál. Takže parádních sedmadvacet bodů, k tomu jako bonus pět nul. A hlavně – postup je blizoučko.

„Zatím je to super. Hrajeme dobře, body naskakují. Kluci makají, fantasticky brání, takže abych pravdu řekl, moc práce jsem neměl. Tým šlape skvěle od útočníka až po posledního obránce. Nese to ovoce,“ chválí spoluhráče a systém trenéra Zdenka Frťaly rodák z Přáslavic.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA pro vytáhlého blonďáka není neznámou úrovní, dokonce se dá o Reichlovi říct, že je na ni expert. S Olomoucí totiž dvakrát slavil postup, a zvlášť na tom prvním (2014/15) pod koučem Leošem Kalvodou měl coby tehdejší jednička velký podíl. O dva roky později už Reichl za éry Václava Jílka kryl záda zkušenému Miloši Buchtovi.

„Kdybych to měl srovnat, tak druhá liga se změnila, je trochu jiná. Ale spíš já jsem zkušenější a většina kluků už je mladších než já. To je největší rozdíl. Dávám si pozor na své chyby, abych to klukům nepokazil. Cítím zodpovědnost, vyzrál jsem.“

Jeho někdejší kolegové z kádru „lvíčat“ – Jiří Pavlenka či Tomáš Koubek – to zvládli dřív, proto jsou taky jejich kariéry na úplné jiné úrovni. Ale jak se říká: lepší pozdě nežli vůbec.