Mela v Brně: „ochránce“ Silný rozlítil trenéra, soupeř měl pochopení

Jako nestranný fanoušek vyrazil na zápas Miloslav Machálek. Nedávno vedl oba týmy, těšil se prestižní souboj městských rivalů. Fotbal ho nenadchl a incident s fanoušky těžce zklamal. „Hned po tom jsem odjel ze stadionu. Bylo to nechutné,“ líčil posléze Sportu. „Tohle se nehodí, ale bohužel se to stává,“ pokrčil rameny útočník vítězů Jan Hladík, autor prvního gólu.

Napadení pořadatele, při kterém použil výrostek kopy a pěsti, bylo pro přítomné otřesným a šokujícím zážitkem. „Opravdu šlo o zdraví. Za mě je to trestný čin,“ zdůraznil Machálek.

„Ten borec kopal starého pána, což absolutně nechápu. Silňas se zachoval jako chlap. Trošku pochopení pro to mám, ale jeho vyloučení asi rozhodlo,“ reagoval Hladík. Utkání bylo přerušeno, sudí se schovali do kabiny a nebylo jasné, jestli se derby vůbec dohraje.

Do šatny zamířil také šestadvacetiletý Silný, který k agresivnímu hlupákovi doběhl a nasadil mu kravatu. „Co vím, Silný je vznětlivá povaha. Bránil pořadatele, jako člověk mu rozumím. Rozhodčí mu ale asi červenou dát musel,“ uznal. Menší pochopení projevil líšeňský trenér Milan Valachovič. „Totální zkrat našeho útočníka,“ prohlásil. „Ani se mi nechce říct jeho jméno. Hodně mě naštval.“

Při tomto momentu selhala pořadatelská služba. Zajistit bezpečí aktérů není na malém stadionku jednoduché a tentokrát z toho byl kolosální průšvih. Líšeň, která v minulém ročníku F:NL skončila na senzačním druhém místě, za prohřešek zaplatí. Navíc přišla o body, vyloučeného hráče a má z ostudy kabát.

„Domácí musí být nešťastní,“ soucítil se svým bývalým klubem Machálek. „Diváci dlouho chodit nemohli a teď to tihle lidé takto pohřbí,“ povzdechl si nad akcí dvou příznivců „Flinty“. Oba byli zajištěni, na fotbal se naživo zřejmě dlouho nepodívají. „Té situace jsme využili k tomu, abychom hráčům předali taktické pokyny,“ uvedl kouč vítězů Richard Dostálek, jenž nemohl počítat se zraněným lídrem Pavlem Zavadilem. Brzy by však měl být zpátky ve hře.

Valachovičův výběr byl hlavně ve druhé půli lepší, Ševčíkem zaslouženě vyrovnal na 1:1. Exligista herně nepřesvědčil, nakonec však slastný triumf v bojových podmínkách urval. Obrozený snajpr Řezníček si v 93. minutě naskočil na Barišův centr a hlavou zavěsil. Zbrojovce spadla hodnotná výhra do klína. „Mělo to tempo, náboj, emoce. To, co jsme od toho všichni očekávali, se ukázalo. Byli jsme šťastnější, ale na druhou stranu jsme zůstali trpěliví. Kluky to stálo neuvěřitelné množství sil,“ shrnul Dostálek, jehož soubor vyhrál čtyř zápasy z pěti.