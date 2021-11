Brněnský talent Ševčík (19) cílí na Real Madrid: Odmalička jsem byl lídr

Studuje třetí ročník střední školy, z Třebíče dojíždí čtyřicet minut do Brna. Na hřišti už se ale chová jako dospělák. V devatenácti letech tvoří Michal Ševčík hru slavné Zbrojovky a se sebevědomím fakt nemá problém. „Asi to mám v sobě odmalička. V každém týmu jsem byl lídr, který to vedl. Když se nedařilo, snažil jsem se ostatní povzbudit,“ vypráví talentovaný záložník.

Ševčíkova sezona Zápasy: 13 Minuty: 853 Góly: 2 Asistence: 4 Žluté karty: 1

Předchozí hostování v Jihlavě vám nevyšlo. Čekal jste, že dostanete po návratu do Zbrojovky tak významnou roli?

„Doufal jsem, že se mi začne dařit a povede se to. Zatím se to naplňuje. Snažím se tvořit hru, pomáhat týmu góly a asistencemi. Nejlíp se cítím jako podhrot, ale ani s křídlem nemám problém. V Jihlavě jsem byl na hostování a většinou se preferují vlastní hráči. Už se v tom nevrtám.“

Stylem hry mi připomínáte jiné talenty Patrika Hellebranda z Českých Budějovic nebo zlínského Davida Tkáče.

„Ty kluky znám, ale nikdy jsem se s nikým nesrovnával. Vždycky jsem chtěl být sám sebou. Nemám vzory. Jsou fotbalisté, které mám rád. Líbí se mi Paulo Dybala, protože je silný na balonu a levák jako já. Nebo Cristiano Ronaldo kvůli tomu, kam se dostal svou pracovitostí. Ale nikdy jsem nechtěl hrát jako oni. Spíš chci hrát nejlíp, jak umím, a být sám vzorem pro ostatní.“

Třeba v Realu Madrid, co?

„Měl jsem ho rád, když tam působil Ronaldo. Prostě se chci dostat co nejvýš a Real patří mezi nejlepší kluby. Je to vrchol. Jasně, že tam do budoucna mířím.“ (směje se)

Co musíte zlepšit?

„Nekoukám se na to, co umím. Vím, že musím zesílit, zrychlit, zlepšit hlavičkové souboje. Je spousta věcí, které je potřeba dopilovat k vrcholu.“

Pocházíte z Třebíče, což je hlavně hokejové město. Nezačínal jste sportovat s hokejkou?

„Celá rodina jsou fotbalisté. Ať už z mamčiny, nebo z taťkovy strany. Děda, strejda je bývalý brankář. Táta je nejlepší střelec historie Koněšína, vesnice u Třebíče. Nikdo jiný tam nedal přes sto gólů. Dřív mě i trénoval. Pro mě existovala jediná cesta, všechen čas jsem věnoval fotbalu. Na hokej jsem se chodil dívat, ale jinak jde kolem mě. Vím, že Třebíč vede Chance ligu, ale neprožívám to.“

Táta byl klasický útočník?

„Ano, menší, rychlý za obranu. Takže já bych mu to dával a on by utíkal.“ (úsměv)

Nahrálo vám zranění veterána Pavla Zavadila?

„Vždycky se říká, že smůla jednoho je štěstí jiného. Ale my jsme hrávali i spolu. Bylo to fajn. Spíš byla ztráta pro všechny, když se zranil. On určoval tempo hry a dodal do toho klid. Zavoš je takový, že když na hřišti něco cítí, řekne to. Poradí nám. Má co předávat.“

Zbrojovka vládne druhé lize, byť herně neoslňuje. Čím lámete vyrovnané zápasy?

„Asi týmovostí. Táhneme za jeden provaz. Bavíme se v kabině, že v mužstvu je obrovská vnitřní síla. Někdy výkony nevypadají naoko krásně, ale v poločase si každý řekne, co si myslí, a utkání společně zvládneme. I já se někdy ozvu. Bylo by špatně, kdybych byl úplně zticha. Každý hráč má co přinést do hry. Říkali jsme si, že nás mohla probudit porážka v Prostějově.“

Vidíte na soupeřích, že jsou na Brno více namotivovaní?

„Jednoznačně. Trenér nám před zápasem říká nějaké věci, a když pak přijdeme na hřiště, je to kolikrát úplně jinak. Ostatní na nás asi zkouší něco nového. Druhá liga je bojovná, běhavá. Přijde mi jako válka. Většinou jsou to nervy do poslední chvíle, soupeř na konci tlačí. Z deseti zápasů jsme osm vyhráli o gól. Když vidím v televizi první ligu, hraje se tam víc fotbal. Což říká hodně lidí.“

V nejvyšší soutěži máte jeden start, v září 2020. Vzpomínáte?

„To ani nepočítám…Naskočil jsem zmatený do zápasu s Olomoucí. Odehrál jsem asi pětadvacet minut, prohráli jsme 2:4. K balonu jsem se moc nedostal. Byl jsem zaražený.“

Teď by to bylo jiné?

„Jednoznačně. Dřív jsem zkazil balon a celý trénink jsem si pak kousal nehty. Přemýšlel jsem nad tím třeba dva dny. Nad jedním balonem! Dělal jsem si z toho velkou hlavu. Pak jsem si uvědomil, že kazit je lidské. Teď se snažím udělat to příště dobře, abych ukázal, že to byla výjimka. V zápase už mě rozhodí málo věcí.“