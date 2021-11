Sladké zprávy pro Opavu? Podíl v klubu chce koupit výrobce dortů

Společnost Marlenka, která vyrábí ve Frýdku-Místku medové dorty, chce finančně vstoupit do opavského fotbalového klubu. Slezský fotbalový klub (SFC) vlastní město, které je připravené za tři roky firmě odprodat svůj majoritní podíl. Se zástupci Marlenky se už představitelé města na spolupráci dohodli. Nyní dohodu musí projednat ještě zastupitelé města. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Petr Orieščík (ČSSD), pod něhož SFC Opava spadá.

„Několikaměsíční jednání skončilo zasláním nabídky, kterou již projednalo společně se zástupcem společnosti Marlenka Nshanem Avetisjanem vedení města. V tuto chvíli se budu seznamovat s nabídkou všechny zastupitelské kluby v rámci opavského zastupitelstva,“ řekl náměstek.

Společnost Marlenka podle něj v nabídce garantuje po dobu tří let finanční zajištění fungování akciové společnosti SFC Opava. Dále nabízí vybudování mládežnické akademie ve spolupráci s českým reprezentantem Vladimírem Coufalem s tím, že se zaměří i na ženský fotbal. Firma chce investovat do klubu, který momentálně hraje druhou nejvyšší soutěž, a postoupit s ním do Fortuna ligy. „V případě, že společnost splní výše uvedené body, chce od města Opavy odkoupit plný balík akcií a stát se tak majoritním akcionářem,“ dodal Orieščík.

Opava, která je většinovým vlastníkem klubu, vlastní 99,25 procent akcií. Strategického partnera pro klub město hledá dlouhodobě. Největší pozornost vzbudila dubajská firma Group Privee & Cie Limited. Její český vlastník Martin Groh od nabídky nakonec odstoupil. Nedoložil požadované dokumenty a ani nezaplatil kupní cenu. Naopak vyšlo najevo, že v Česku čelí několika exekucím. Podle některých zastupitelů byl jeho zájem pochybný.

Roční náklady na chod opavského klubu v době, kdy hrál nejvyšší soutěž, se pohybovaly okolo 60 milionů korun. Město přispívalo v několika kategoriích. Největší podpora 11,2 milionu šla na chod mládežnických týmů. Téměř pět milionů město platí za údržbu stadionu. Sumou 1,8 milionu korun pak město dotuje přímo profesionální fotbal. Zbývající prostředky musí klub získat z prodeje vysílacích práv a vstupenek, prostřednictvím dotací a od sponzorů.