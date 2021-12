Zbrojovka vládne druhé lize. Zvládáme to, i když o fous, říká Berkovec

Omlazený soupeř zlobil, přesto Brno potvrdilo na hřišti SFC druholigovou dominanci. Byť to opět nebyl suverénní výkon, Zbrojovka uhrála důležité body, které jí dají do pauzy klid a jasný výhled na pozdější postupové oslavy. „Zatím jsme v koncovkách lepší a šťastnější než soupeři,“ vystihl gólman Martin Berkovec.

Jaký byl poslední podzimní duel?

„Byla zima. Čekali jsme na ten zápas dlouho. Bylo složitější se udržet v tempu, ale jsem rád, že jsme trénovali ještě jeden týden navíc a neměli jsme volno jako hodně jiných týmů. Opava nehrála špatně. Nám první půle nevyšla. Ve druhé jsme dali dva góly, takže super.“

Proč Zbrojovka výsledkově vládne soutěži?

„Hrajeme až do konce. Zápas vypadá na remízu, ale my chceme pořád vyhrávat. A góly nám padají. V devadesáté, devadesáté druhé minutě. Tam se to většinou láme. Zatím jsme v koncovkách lepší a šťastnější než soupeři. Máme v kádru šikovné kluky. Jsou v pohodě, žádní namachrovaní blbci. Na tréninku dávají góly, což je fajn. Mládí vpřed. Akorát si ze mě dělají srandu. No jo, já už jsem starý kořen.“ (usmívá se)

Čeká vás tedy pohodové jaro?

„Podívejte se, hráli jsme teď s poslední Chrudimí a úplně zbytečně jsme si to zdramatizovali. Nesmíme v žádném zápase vypnout. Herně to není z naší strany ono, ale když se podívám na první ligu, taky to není nějaká hitparáda. Každý bojuje. Druhá liga je hodně bojovná.“

Jaká je vyloženě z pohledu brankáře?

„U gólmana je důležité, aby chytal. Je jedno, jestli divizi, třetí, druhou nebo první ligu. Mě to furt baví. Takhle je to fajn. Až mě to přestane bavit, tak chytat nebudu. To už nebude mít smysl. Spíš jde o to zkoncentrovat se na střelu, která přijde. Někdy se mi to nepovedlo. Jsem rád, že jsme v Opavě konečně udrželi nulu. Předtím tam vždycky nějaká myška proklouzla.“

Má Brno prvoligový kádr, nebo do něj musí v zimě trošku říznout?

„Zatím to zvládáme, i když o fous. Uvidíme, co bude. Někdo asi přijde, jiný odejde. To je fotbal. Ale jasně, pokud chceme do ligy, potřebujeme ještě posílit.“

Budete u toho dál?

„Mám smlouvu do konce sezony. Pokud mě budou chtít, zůstanu. (usmívá se) Pro tým je vždycky lepší, když se vyhrává, než se plácat v první lize s nějakými pěti body.“

Řešili jste v kabině krach jednání o odkupu klubu společností Sport Invest?

„Jasně, člověk o tom mluví furt. Jenže pořád nic neví. (usmívá se) Rád bych k tomu něco řekl, ale jde to mimo nás. To ať vyřeší někdo jiný.“