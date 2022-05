Příbram zamíchala boj o baráž, porazila Líšeň. Dva kluby mají jistou záchranu

Líšeň v Příbrami dokázala ještě v úvodní půlhodině odpovědět na vedoucí gól domácích z druhé minuty, na branku Gembického po hodině hry už ale nezareagovala. V nastavení sice brněnský celek dostal míč do sítě, ale sudí Adámková odpískala útočný faul a trefu neuznala.

Líšeň po dvou výhrách za sebou nebodovala a dvě kola před koncem soutěže ztrácí dva body na druhou Vlašim a bod na třetí Opavu. Přímo do první ligy postoupí jen vítěz, jímž se už v minulém týdnu stala Zbrojovka Brno. Mužstva na druhém a třetím místě čeká baráž. Pokud by se na druhé nebo třetí příčce umístilo sparťanské "béčko", které je aktuálně páté, baráž by nehrálo kvůli tomu, že Letenští mají mezi elitou A-tým.

Definitivu záchrany získal Vyškov. Nováček soutěže v domácím drnovickém azylu udolal Jihlavu 2:1 gólem Štěpánka z 84. minuty po chybě brankáře. Jistotu udržení získala také Chrudim, která zvítězila na hřišti předposledního Ústí nad Labem 3:0. Všechny góly padly až po změně stran. Severočeši jsou blízko sestupu, na čtrnáctý Třinec ztrácejí dvě kola před koncem pět bodů. Soutěž už jistě opustí poslední Žižkov.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 28. kolo:

Vyškov - Jihlava 2:1 (1:1), Příbram - Líšeň 2:1 (1:1), Ústí nad Labem - Chrudim 0:3 (0:0).