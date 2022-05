Farma Slavie si věří: Baráž s Teplicemi? Jen krůček. Chceme do ligy!

Filip Blecha se raduje z gólu do sítě Sparty B • Pavel Mazáč / Sport

Vlašim doma v posledním kole druhé ligy v boji o druhé místo suverénně přejela silnou Opavu 3:1. Na hřišti vypukly mohutné oslavy. Hráči při televizním rozhovoru zlili trenéra Hyského. „Není potřeba moc toho říkat. Emoce a radost, kterou prožíváme po zajištění baráže, je něco nepopsatelného. Ještě však nejsme na konci naší cesty. Je to pouze krůček ke splnění cíle, který jsme si v kabině stanovili,“ pravil pro ČT.

Středočeši hodlají dojít až do FORTUNA:LIGY. Stali se štikou druhé nejvyšší soutěže a mají hlad. Málokdo přitom čekal, že to Vlašim dotáhne až o souboj o postup mezi elitu. Jenže slávistická farma má velké plány. Baráž nehodlá podstoupit jen z podstaty - pokud uspěje, chce hrát ligu. „Myslím si, že jsme se netajili tím, že chceme postoupit do ligy. Uděláme vše proto, aby bychom baráž zvládli.

Poslední zápas s Opavou jsme sehráli skvěle. Byl to velmi kvalitní soupeř, ale my jsme dominovali a zápas byl v naší režii. Máme silný tým, výborné zázemí,“ pochvaluje si Hyský. Přitom v zimě z kádru odešlo hned několik opor. Nabídku hrát první ligu v Liberci vyslyšeli Denisové Alijagič a Višinský. Zmizel i klíčový záložník Filip Blecha, jenž nakonec oslavil postup s brněnskou Zbrojovkou.

Góly tak na jaře obstarával Jan Suchan (celkem 9), jenž už má s ligovým fotbalem zkušenosti z Příbrami, Plzně či zrovna Teplic.. Přidali se navíc i i 19letý záložník Tomáš Rigo (6) či útočník Tomáš Zlatohlávek (6). „V zimě se kádr dost proměnil, proto nechtěl bych opomenout kluky, kteří nám pomáhali na podzim. Patří jim velký díl našeho úspěchu.“

V přímém souboji o druhé místo slávistická farma doma rozstřílela ambiciózní Opavu 3:1 a ve čtvrtek přijede na Stínadla zaskočit Jarošíkův soubor. „Viděl jsem poslední zápasy Vlašimi. Je to mladý a pracovitý tým, který se snaží hrát fotbal. Známé ho, tak doufám, že se nám to bude hodit,“ reagoval šéf teplické lavičky na jméno barážového soupeře.

Hyský krátce po utkání s Opavou jméno soupeře ještě netušil. To ale na jeho plánech nic neměnilo. „Chceme postoupit, ať už dostaneme kohokoliv. Chceme to ligovému celku pořádně znepříjemnit,“ vzkázal před dvěma duely o vše.