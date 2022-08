Znovu o postup do ligy! Budínský míří do Karviné, na hostování z Baníku

Záložník Lukáš Budínský (30) se po třech letech vrací do Karviné. Přichází na hostování do konce sezony z ostravského Baníku, kde se neprosadil do základní sestavy. Budínský už jednou Karviné pomohl do elitní soutěže, teď by se o to chtěl pokusit znovu. „Těšil jsem se tady a doufám, že se nám opět podaří postoupit. Musíme pro to udělat všechno,“ řekl pro klubový web.