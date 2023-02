Karviná jako inspirace pro stadion Prostějova. Šéf: 200 milionů obhájím

Po dvou stadionech ve východních Čechách by se v dohledné době mohla útulného stadionu dočkat i Morava. Předseda druholigového Prostějova a primátor stejného města s 44 tisíci obyvateli František Jura (54) věří ve stomilionovou dotaci od Národní sportovní agentury a brzký začátek rekonstrukce. Pak se Hanáci pokusí o postup do elitní soutěže.

Tak zní vaše vize?

„Kdo sleduje naši práci, ví, že asi sedmým rokem pořád budujeme zázemí v areálu za Olympijskou ulicí. Primárně pro mládežnická mužstva. Pointa je taková, že máme jasné cíle, co chceme s klubem udělat. Ať už krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé. Věřím, že se s areálem pro mládež dostáváme do finiše. Bez infrastruktury nemá cenu bojovat o to, kde jednou chceme být. To znamená hrát jednou aspoň baráž. Nemá to patřičný efekt, proto věřím, že po skončení této sezony začneme budovat tento areál Za Místním nádražím. Avšak za předpokladu, že uspějeme s dotační žádostí u Národní sportovní agentury, kde rozhodnutí ještě nemáme.“

Což je docela zásadní předpoklad, ne?

„Nemůžeme předbíhat, ale máme vše kvalitně připravené. Když to dopadne, hráli bychom podzim v olomoucké Holici, kde jsme předběžně domluveni, a pak by se vidělo. Kádr teď každopádně chceme budovat s dlouhodobou perspektivou, abychom sice v případě vynikající nabídky mohli někoho uvolnit do první ligy, ale jinak ho nechali minimálně dva roky pohromadě. Tak abychom s postaveným stadionem mohli říct, že se chceme porvat o náš sen a cíl.“

Kolik má rekonstrukce etap?

„Dvě. V první je kompletně nový povrch, závlaha a vyhřívání, které bude zatím nachystáno. Plus osvětlení, což vyžaduje posunutí hřiště a zbourání jedné tribuny. Bude se dělat příprava, betonové patky a pasy, aby se pak mohla skládat nová tribuna. Tím se dostáváme k druhé etapě – to znamená stejné tribuny jako v Karviné, skládací segmenty. Když to řeknu jednoduše: poskládáme to, na co nám vyjdou peníze. (úsměv) Pokud to klapne, bude nás v příštím roce čekat druhá etapa a pak snad i třetí. Zatím dotačně a finančně vidíme na dvě, ale věřím, že se to dodělá. Už hlavně musíme začít, bez toho se klub neposune.“

Klíčový dotaz: na kolik vše vyjde?

„Věřím, že dohromady se vlezeme do dvou set milionů. Kdybychom stavěli na zelené louce po vzoru Hradce nebo Pardubic, je to pět set. Nedostanete se níž.“

Co kapacita?

„Čtyři a půl tisíce lidí, což je minimální kapacita pro první ligu.“

Jak coby předseda klubu a zároveň primátor Prostějova vysvětlíte financování?

„Město si to může dovolit financovat, obhájím si to. Zaslouží si to nejen fotbalový klub, který příští rok slaví sto dvacet let, ale i Prostějov. U současného stadionu se nikdy nepočítalo s tím, že se na něm bude hrát profesionální soutěž, ale když se podíváte na Jablonec, Uherské Hradiště, Teplice, jsou to stejně velká města jako my. Lidi si ho zaslouží. Když se zadaří, polovinu zaplatí dotace a polovinu investuje město. Podle mě má taková investice hlavu a patu, do stadionu za půl miliardy bych naopak nikdy nešel. Ani jako předseda, ani jako primátor, protože bych si to nikdy před veřejností nedokázal obhájit. Naši vizi ano – a vůbec se toho nebojím.“

Takhle by měl vypadat nový stadion Prostějova • Foto 1skprostejov.cz

Už loni jste chtěli zaútočit na baráž, ale jaro jste měli katastrofální...

„Nikdy nebudeme říkat, že chceme být desátí, proto mluvíme o pátém místu a podobně. Myslím, že by to tak mělo být. Ale říkáme to s vědomím, kolik hráčů jsme pustili do ligy. Zároveň čekáme na dotaci, na správnou dobu pro stadion, na zkvalitnění kádru, jako se to teď povedlo. Malec,Vejmola, Chvěja, Rolinek... Chceme ty kluky mít pohromadě a za dva roky hrát o baráž. Kdo tomu rozumí, vidí promyšlené kroky směřující k jednomu cíli. Věřím, že se ho dočkáme.“

Nicméně už bez Vasila Kušeje.

„Věděli jsme, že odejde. Během dvou let jsme poslali pět hráčů do ligy a k tomu trenéry. Pavel Šustr šel do Senice, Jirka Jarošík a spol. pak do Teplic. Prodáváme nejen hráče, ale i trenéry. Těší nás to. Příběh Davida Juráska je na červenou knihovnu, Kušej bude to samé. Pochvalu zaslouží trenéři. Na jednu stranu je fajn, že si nějakou kačkou pomůžete do rozpočtu, ale chceme mít kádr co nejdéle pohromadě, postavili stadion a pak se pokusili zrealizovat cíl. Brankář Luděk Vejmola má stále teprve 28 let, Tomáš Malec třicet. To je na útočníka nejlepší věk, není janek, dokáže to uklízet. Nabídka byla i na Honzu Koudelku z Teplic, ale to jsem zarazil. Mám trenéry rád, Teplicím fandím, ale všichni naši kluci je nemohou zachraňovat.“

Podle Sigmy chtěl Kušej do Olomouce, ale vy jste tomu nebyl nakloněn. Je to pravda?

„Říkám věci na rovinu a ještě k tomu popravdě, takže vám řeknu, jak to bylo. Jednání nebyla jednoduchá. V první fázi se ozvala Boleslav už po vzájemném pohárovém zápase, sledovala i Zapletala a možná další kluky. V první fázi jsme se však nedomluvili, protože jsem měl nějakou finanční představu, byť za mě ne nijak přemrštěnou. Trvám na tom, že to byl jeden ze tří nejlepších hráčů druhé ligy, což dnes ukazuje v nejvyšší soutěži. Boleslav na to v první fázi nechtěla reagovat. Pak vstoupil do hry Baník Ostrava, s ním jsem byl na všem domluvený, splnili víceméně vše. Takhle jsem to říkal i agentům. Baník Ostrava se však bohužel nebyl schopný během týdne domluvit s hráčem.“

A ta Sigma?

„Už se k tomu dostávám. O chvíli později po Baníku vstoupila do hry Sigma, ale dostala se zhruba na poloviční částku, než na jaké jsem byl domluvený s Baníkem. Říkal jsem Olomouci, že nepřekonatelnou podmínkou je kromě finanční náhrady také hráčská náhrada. Ale nikdo to se mnou nechtěl řešit, přitom jsem řekl, že bez toho to neudělám. Chtěl jsem Matouška, Langera, Slavíčka, Uriču, Hadaše... Odpověď byla: nemáme, nedáme, takže jsme se neměli o čem bavit. A teď mně ještě budete vykládat, že za to můžu já? Nerozumím tomu. Baník mi dával dvojnásobek financí a ještě jsme řešili příchod Smékala s Chvějou. Kdybychom nakonec neudělali Tomáše Malce a nezranil se jim Almási, tak by tady Smékal dnes možná byl. Dohoda byla jednoznačná. Nakonec se vrátila do hry ještě Boleslav, už jsme se bavili o jiných penězích, ale pořád jsem chtěl hráče. K dispozici byl Rolinek, trenér ho chtěl a bylo. Úplně jednoduché. Kdyby Sigma kromě finanční nabídky dala ještě Matouška, možná byl Kušej u nich. Není to moje chyba, a jestli někdo vykládá něco jiného, tak lže. Takhle to bylo.“

Olomouc vám nechtěla pustit mladé hráče, protože má své béčko ve stejné soutěži, jakou hrajete vy.

„Béčka ve druhé lize jsou největší problém, je to zabiják profesionálního fotbalu. Prodlužujeme jen dorostenecký a juniorský věk, hráči jsou v jedné kabině o dva nebo tři roky déle a pořád s tím jedním stejným trenérem. Mnohem lepší je pustit hráče do jiných klubů ve druhé lize, kde bude jiná kabina, trenér, podmínky... Dostanou tam nakopáno a vrátí se do profesionálního fotbalu obouchaní. Rozumím ligovým klubům, je to jejich rozhodnutí a mají na něj právo, ale klukům v béčku je stejně víceméně jedno, jestli se hraje druhá nebo třetí liga. Pořád jsou to béčkaři, kteří se chtějí dostat do áčka. Dneska je tam Sparta, Slavia a Sigma. Bude tam chtít pravděpodobně Baník a Plzeň taky. Když je tam Sparta nebo Slavia, Šádek bude chtít taky. Zlikvidujeme druhou ligu, protože nám hráče nikdo nedá. Ani Baník, ani Sigma. Proto bereme hráče někde z Čech, nemáme na ně peníze, ubytování... Druhá liga dnes nikoho mediálně nezajímá, nejste v televizi, v novinách a tímhle ji ještě více zabíjíme.“

Vaši nejzvučnější posilou je slovenský útočník Tomáš Malec, viďte?

„Jsem fakt rád, že takový fotbalista přišel. Co skončil Karel Kroupa, takový útočník nám chyběl. Není to o tom, že bychom hráli vše na něj, ale on nám rozšíří možnosti. Dostal ode mě jednoduchý úkol: vstřelit na jaře minimálně deset gólů, měl by to mít hotové někdy v sedmém kole...“ (smích)

Na druhou stranu jste kromě Kušeje přišli také o Solomona Omaleho a Michala Zapletala, které jste pustili na hostování s opcí do druhé ligy. Proč?

„Mluví se o tom, že jsme posílili konkurenci, ale je to trochu jinak... Zapletal byl u nás třeba sedm let, hrával, byl oblíbený. Poctivý, hodný kluk, osobně bych ho nepustil, ale trenéři to mysleli dobře. Chtěli mu umožnit zkusit si angažmá v Praze, ukecali mě s tím, že mu Dukla pomůže. A Omalemu přeju, ať se prosadí v Opavě. Je tady dva a půl roku, a ne že bychom nad ním zlomili hůl... Ale u něj to je jednou na Spartu a další tři zápasy má špatné. Jdeme jinou cestou.“