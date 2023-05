Třetí postup do ligy! Budínský řídil Karvinou. Chce zůstat, ale jisté to není

Euforii z postupu do elitní soutěže zažívá kreativní záložník Lukáš Budínský (31) už potřetí. V sezoně 2012/13 přispěl k postupu Bohemians, před sedmi lety Karviné a stejnému klubu pomohl k návratu i tentokrát. „Je to krásné, každý postup nebo vítězství je nádherné. Jsem strašně rád, že se nám to s partou povedlo, i když podzim byl takový všelijaký,“ říkal Budínský mezi kapkami šampaňského a focením s fanoušky.

Když při nástupu k přebírání medaile za první místo ve druhé lize zaznělo jeho jméno, vyskočil rozjařeně několikrát do vzduchu, předvedl povedený taneček. Postupové oslavy si Lukáš Budínský užíval naplno.

„Spadlo to ze mě,“ neskrýval dojetí. „Ať si každý říká, co chce, poslední krok je vždycky nejtěžší. I když jsme hráli s posledním Třincem (1:0), a nebylo to extra utkání, jako některá předtím, tak my hráli na výsledek. Podzim byl od nás všelijaký, ale jaro nám sedlo. Hlavně doma. Začali jsme body vozit i z venku a vytvořili jsme si polštář, který jsme dokázali využít.“

Po podzimní části byla Karviná pátá. Na první Příbram ztrácela šest bodů. „Neřekl bych, že podzim byl úplně zklamání, ale chtěli jsme být výš,“ rozebíral Budínský během dlouhé zimní přestávky. Do Karviné se vrátil na přelomu srpna a září po třech letech z nepříliš vydařeného angažmá v Baníku. S jasným plánem, vrátit MFK mezi elitu.

„Já druhou ligu dlouho nehrál, sledoval jsem ji jen zběžně,“ popisoval. „Musím říct, že se hodně vyrovnala v porovnání s tím, když jsme před lety postupovali s Karvinou (2015/16). Je v ní pět nebo šest týmů, co se reálně chtějí rvát o postup, případně o baráž. Na jaře to bude složité, každý zápas play off.“

Pod vedením trenéra Tomáše Hejduška boj o ligu Karvinští zvládli. Nastartovali se domácím vítězstvím nad Příbramí (1:0), ze čtrnácti jarních duelů padli jen jednou – v Opavě 1:2. „Snažili jsme se tlak nepřipouštět, postupně jsme se dostávali výš a výš,“ líčí Budínský. „Když už jsme pak byli první, nešlo se tomu vyhnout. Úkol zněl jasně – postup!“

Přiznává, že tentokrát byl návrat mezi elitu náročnější, než před sedmi lety. „Bylo to těžší, určitě. Tehdy se to od nás možná nečekalo, ale už se tu stavěl stadion, takže se pro postup dělalo všechno. Od té doby se druhá liga zkvalitnila. Teď v ní bylo víc vyrovnanějších týmů, nahoře nás bylo hodně silných. Před sedmi lety jsme tam byli tři a za námi mezera.“

Při focení s fanoušky několikrát zaznělo, aby Lukáš Budínský v Karviné zůstal i pro další sezonu. Jasnou odpověď zatím dát nemohl. „Z mé strany zájem je. Užijeme si pár dní oslavy a pak se uvidí. Teď bezprostředně po utkání to asi nebudu řešit, bavit se ale určitě budeme. Lákadlo to je, liga je liga. Pořád je odskočená od druhé ligy, jak z pohledu mediálního, tak i soupeřů.“