Zakopaná sekera se Sigmou, cink za Juráska a azyl. Potěší Prostějov Kušej?

Kvůli blížící se rekonstrukci stadionu čeká Prostějov minimálně podzim v olomouckém azylu. I proto nyní od předsedy Františka Jury neuslyšíte přehnaně ambiciózní slova o útoku na postup mezi elitu. Druhým důvodem je velká přestavba kádru. Na úvod Hanákům útulné prostředí v Holici svědčilo, porazili tam Žižkov 2:1. Dalším potěšením by teď mohl být přestup Vasila Kušeje, který sezonu rozjel ve velkém stylu (1+1) a druholigista má stejně jako v případě Davida Juráska procentuální benefit z případného transferu. „Věřím, že to bude stejná pohádka,“ říká Jura.

Když Jakub Elbel v 88. minutě dotlačil do žižkovské sítě (na pokropené polovině hřiště, na rozdíl od té soupeřovy...) precizně kopnutou Bartolomeovu standardku a rozhodl o výhře 2:1 a prvních třech bodech do soupeřovy tabulky, Prostějovu se v azylovém areálu 1. HFK Olomouc před pětistovkou diváků pořádně ulevilo.

„Už bych nechtěl zažít takový stres jako v minulé sezoně, odnesli jsme to i zdravotně,“ vzpomíná předseda František Jura na květen, kdy se 1. SK zachránil až v posledním kolem díky výhře 3:1 nad Slavií B.

Nastal průvan v kádru. Kolem deseti hráčů odešlo, stejný počet dorazil. „V mužstvu je konkurence, teď je to na klucích, jak se s tím poperou,“ pochvaluje si kouč Michal Šmarda.

Mimochodem, předchůdce Pavel Šustr, jenž byl v dubnu z pozice hlavního trenéra áčka odejit, v klubu funguje pořád, byť v upozaděné roli. S manažerem Karlem Kroupou předával realizačnímu týmu poznatky z tribuny, kde utkání proti Žižkovu sledovali společně.

Shora viděli na place i Patrika Slaměnu, kreativní záložník se po čtyřech letech do Prostějova vrátil. Tentokrát na tvrdý transfer. A pozor – z Olomouce, což v minulých letech vzhledem k rivalitě obou celků nebývalo zvykem. Spíš naopak.

„Asi by bylo dobře, kdybychom se Sigmou začali spolupracovat,“ uznává Jura. „Nechtěl bych říct, že zakopáváme válečnou sekeru... Stín toho, že někteří hráči neodešli do Sigmy (Vasil Kušej), ale jinam, mezi námi však pořád možná trochu je. Věřím, že Patrikův přestup je první odrazový můstek k otevření spolupráce. Lokací je to náš nejbližší klub, chceme nacházet společnou řeč,“ dodává.

Slaměnovi angažmá na Andrově stadionu nevyšlo. Možná i proto, že jej sportovní manažer Ladislav Minář v únoru 2021 ze Zlína přivedl bez vědomí tehdejšího kouče Radoslava Látala. Lepší to nebylo ani pod Václavem Jílkem, za áčko nakonec odehrál jen 10 ligových zápasů, spíš štěků, protože dohromady nasbíral 243 minut.

„Ale zpětně to beru jako velkou školu života, která mě posunula mentálně i fotbalově,“ bilancuje Slaměna. „Vysoké nároky jsem nejdříve těžce kousal, ale poslední sezona v béčku byla z mého pohledu dosud asi nejlepší. Podával jsem dobré výkony a chtěl udělat zase krok výš,“ vysvětluje fotbalista, který ve středu pole tvoří nadstandardní trio s Janem Koudelkou a Jakubem Habustou.

Na hrotu operuje Jan Silný, host z Jablonce. Pod nimi na stoperu se slušně jeví dvacetiletý odchovanec Karel Spáčil, levá strana patří Jakubu Elbelovi, jehož sledují prvoligové kluby.

Stejně jako David Jurásek je Elbel ročník 2000, rovněž jej zdobí nadstandardní levačka a vyspělá postava. „Máme tady další zajímavé hráče,“ usmívá se Jura, než se rozpovídá o pohádkovém příběhu v Brně nechtěného kluka, který ještě v květnu 2021 nastupoval za Prostějov, aby nyní za 334 milionů korun přestoupil do Benfiky Lisabon.

Za pouhé dva roky!

„Neuvěřitelné,“ kroutí hlavou šéf. „Jsme hrdí, že se u nás David nastartoval. Svědčí to o dobré práci všech. Je to vizitka pro celé město, samozřejmě se tím budeme chlubit,“ rozesměje se.

Byť je to vzhledem k ambicím složité porovnat, dá se říci, že Prostějov vsadil na jinou strategii než například Hradec Králové s Adamem Vlkanovou. Východočeši prodali kapitána a nejlepšího hráče navzdory dlouhodobě spoustě zájemců do Plzně až před 28. narozeninami. Upřednostnili sportovní stránku před ekonomickým profitem, záložník v současnosti už asi díru na evropském trhu neudělá.

„My ceny nešroubujeme. Prodáváme za menší částky, ale máme ve smlouvách procenta z dalších prodejů. Tato varianta je pro nás zajímavější,“ podotýká předseda.

Podle informací iSport.cz odešel Jurásek i Kušej do Mladé Boleslavi za nižší jednotky milionů korun, ale finanční injekce dorazila do Prostějova za reprezentanta následně hned dvakrát. Za transfer do Slavie a nyní i za přesun do Portugalska.

Dalším na řadě je drzý ofenzivní univerzál Kušej, jenž zaujal na EURO U21 i v prvním kole F:L s Jabloncem. Ten sejmul gólem a asistencí, nevypadá to, že by ztratil jarní formu.

„Sledujeme Vasilův vývoj,“ přikyvuje primátor čtyřicetitisícového města. „Co předvedl na mistrovství Evropy, bylo super. Škoda, že nedal gól, ale s Německem ho připravil do prázdné, to je stejné jako branka. Věřím, že takhle bude pokračovat a bude to stejná pohádka jako s Juráskem. Je o ně zájem v Evropě, to je skvělé. Strašně to klukům přejeme.“

Ve druhém kole F:NL se Šmardovi hoši představí na půdě nedalekého nováčka z Kroměříže.

Kdo další by mohl být na prodej?

Jakub Elbel (23 let, levý bek)

Karel Spáčil (20 let, stoper)

Patrik Slaměna (23 let, středopolař)

Tři etapy rekonstrukce prostějovského stadionu

trávník, vyhřívání, zavlažování, osvětlení zbourání a posunutí tribuny dodělání všech dalších tribun

Aktuální základní sestava Prostějova

Vejmola

Bolf - Schaffartzik - Spáčil - Elbel

Habusta - Slaměna

Bartolomeu - Koudelka - Zapletal

Silný