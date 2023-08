Brno strádá, Klusáček pod tlakem. Psotka: Klidné to není. Co s Allim?

Takhle má vypadat suverén druhé ligy a favorit na postup? Prr, Zbrojovka rozjela sezonu bídně. Herně i výsledkově. O pohodičce na Srbské nemůže být řeč. Čtyři zápasy, čtyři body a třinácté místo v tabulce. Hned v rozjezdu sezony se dostalo Brno v čele s koučem Luďkem Klusáčkem pod tlak. „Klidné období to rozhodně není,“ připouští sportovní manažer Zdeněk Psotka pro iSport.cz.

Žádná ladná jízda. Spíš kodrcání, nárazy do překážek, ztráty směru. Zbrojovka po sestupu sice našla nové majitele, ale dál hledá svoji herní tvář. V žádném ze čtyř utkání neukázala, že je víc než ostatní účastníci druhé ligy. Trápí se sama se sebou a soupeři na ni získávají náskok.

Vlašim 1:1, Olomouc B 2:1, Dukla 0:2, Táborsko 1:2. Velmi nepřesvědčivý start hlavního adepta na první místo. A co je ještě horší, výkony jsou slabší než výsledky. Třeba triumf na hřišti rezervy Sigmy byl vyloženě šťastný. I doma s Vlašimí honila Zbrojovka bod na poslední chvíli. Mužstvo je po rozsáhlých změnách surové, bez identity. „Musím říct, že jsme v podstatných částech utkání nedominovali. Měli bychom se dostávat do více šancí, tlačit se do koncovky,“ znepokojuje Psotku.

Je zjevné, že dojde k dalším personálním rošádám. „Pořád je to v procesu, pracujeme na tom. Ukázalo se, že