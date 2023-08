Další klenot, za Vyškov pálí elegán z Auxerre. Přeroste nás, ví manažer

Nové a nové drahokamy pro větší kluby leští v druholigovém Vyškově. Aktuálně je na forhontě útočník Idjessi Metsoko (21), jenž ve čtyřech zápasech F:NL nastřílel tři góly a přidal asistenci. Vysoký forvard původem z Toga, jenž dorazil na Moravu z béčka francouzského JJ Auxerre, ihned zaujal. Prvoligisté už jsou v pozoru, sondují terén. „Přeroste nás, bude problém ho udržet. Je to velká kvalita,“ uvedl pro web iSport.cz sportovní manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Jednadvacetiletý Metsoko prošel akademií slavného JJ Auxerre, ve třetí lize vstřelil tři branky. Do Vyškova ho nasměrovala agentura Rainbow, stejně jako ostatní cizince v kádru kouče Jana Kameníka. Stal se součástí projektu pro střední Evropu. Záhy bylo jasné, že zkouška skončí podpisem smlouvy.

Urostlý technický forvard dával góly už v přípravě a od začátku soutěže nastupuje v základní sestavě. Duklu pokořil dvakrát, minulý víkend zachraňoval remízu ve Vlašimi, proti Kroměříži si připsal gólovou nahrávku. Je produktivní a k tomu se na něj hezky kouká. „Typologicky takový hráč tu chyběl,“ řekl trenér Kameník. „Vysoký útočník s elegantním pohybem, dobrý na míči, navíc silný v koncovce. Jsme rádi, že jsme jej přivedli,“ dodal.

Zatím ve Vyškově zůstává a těžko se dá očekávat, že ho kamerunský majitel klubu Kingsley Pungong jen tak prodá. Pokud půjde za lepším, tak nejdřív v zimě. Vyškov už ukázal, že přivádí ze zahraničí kvalitní a mladé borce, vesměs černé pleti. „Už sem chodí reprezentanti svých zemí,“ podotkl Zbořil. Ti nejlepší brzy získají lukrativnější angažmá. Čerstvé příklady z léta? Cesta stopera Sampsona Dweha do Plzně (hostování s opcí) a transfer záložníka Alexise Aléguého do Jablonce. Oba se chytli. „Je to důkaz, že odvádíme dobrou práci,“ potěšilo manažera.

A když už byla řeč o reprezentantech, další je tady. Jmenuje se Santiago Eneme Bocari (22), nastupuje v záloze na ofenzivních pozicích a patří do kádru Rovníkové Guineji, s níž se zúčastnil posledního Afrického poháru národů. Také on přišel z Francie, z rezervy FC Nantes. V předchozím ročníku se dostal až na lavičku áčka v Ligue 1. První minuty v české druhé lize absolvoval ve Vlašimi. „Ve druhém poločase to hodně oživil,“ upozornil Zbořil.

Spolu s ním posílil Kameníkův multikulturní soubor dvoumetrový stoper Kessy Coulibaly (20) z béčka FC Sochaux-Montbélliard. Poprvé naskočí ve středu v MOL Cupu v Hodoníně. Klub tak reagoval na to, že se nepovedlo obnovit hostování obránce Jaromíra Srubka ze Slovácka.

A to není vše. Další posila je na cestě. „Ve druhé polovině srpna ještě čekáme záložníka, opět cizince,“ nastínil Zbořil.

Je evidentní, že s historickým postupem mezi elitu to na jihu Moravy myslí smrtelně vážně. „Majitel určitě,“ pousmál se manažer. Už v předchozím ročníku dokráčel Vyškov ze druhého místa až do baráže, kde srdnatě vzdoroval Zlínu. Herně byl dokonce v prvním utkání lepší. Novou sezonu odstartoval skvěle, ze čtyř kol pobral deset bodů a je hned za stoprocentním Táborskem. Porazil Duklu i Příbram, konkurenty v boji o nejvyšší příčky. Ryze sportovně je to nakopnuté k úspěchu, ovšem velkým problémem je zázemí. Proto se vedení, sídlící v Česku, drží zpátky a brzdí Pungongovy smělé plány. „Po postupu hodně jdeme, ale já to všechno vidím v širších souvislostech,“ sdělil Zbořil.

Tým má zápasový azyl v Drnovicích, kde chybí umělé osvětlení, vyhřívaná hrací plocha i patřičné zázemí. Ještě daleko horší podmínky nabízí stadion ve Vyškově. Je snaha dát věci do pohybu, ale jde to ztuha. Navíc se ještě ani neví, které místo hodlá klub zvelebit. „V tomto směru musíme zabrat,“ uvědomil si. „Dnes a denně se to vyvíjí a mění. Nebudeme si nic nalhávat, prvoligové zázemí nemáme. Teď řešíme světla, bez nich po sezoně v Drnovicích končíme,“ připomněl přísnější podmínky pro druhou ligu. Někdo je ale musí zaplatit…