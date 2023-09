Olomouc B katem dalšího trenéra Příbrami? Krejčí: Stát se to může...

V dubnu se po porážce 1:4 na olomouckém Andrově stadionu balil Dušan Uhrin mladší, Příbram jej z pozice hlavního trenéra odvolala a za nástupce vybrala Karla Krejčího. Postup do elitní soutěže přes baráž nevyšel, stejně tak vstup do nové druholigové sezony. Středočeši popáté v sezoně padli, v neděli si s nimi poradila Sigma B 2:1. A protože je nyní v plánu reprezentační pauza, Hanáci možná popravili dalšího Starkova kouče... „Stát se to může, za vše zodpovídám,“ říká Krejčí.

Ambice na postup do FORTUNA: LIGY se velmi brzy možná budou upravovat na záchranu v té národní. Příbram, která nedávno bojovala v baráži s Pardubicemi, se nebezpečně přibližuje sestupovým příčkám. Se sedmi body (2–1–5) je třináctá, nelichotivé je i skóre 8:14 a celkově výkony.

Ten nedělní na půdě Olomouce B (1:2) byl až na úplný závěr, kterému pomohli zahraniční žolíci, špatný. A znamenal pátou porážku v sezoně. Majitel klubu Jan Starka ji sledoval z VIP tribuny.

Viděl dobrého brankáře Martina Melichara – a tím pozitiva končí. Bez zraněného kanonýra Tomáše Wágnera byli hosté opět bezzubí, zkušený středopolař Josef Hušbauer nemá moc s kým hrát...

„Vyžíráme si nepříjemné chvíle. V defenzivě děláme laciné chyby a v ofenzivě máme výrazné problémy. Rotujeme hráče, hledáme sestavu i posily, bohužel se to pořád nedaří,“ lituje trenér Karel Krejčí.

Upřímně, není mu momentálně co závidět. Po ruce nemá materiál, který by měl zničehonic zázračně vystřelit ze spodních pater tabulky. Střídající Jan Vokřínek, Loic Nkwinga či Theodoros Andronikou úroveň lehce pozvedli, ale pořád je to málo. Nebo jinak: vše odpovídá záchranářským starostem.

„Při zranění Wágnera, které bohužel vypadá na delší období, nám chybí klasická devítka. Potřebovali bychom zkušeného útočníka. Máme řadu mladých zahraničních hráčů, ale ti teprve sbírají zkušenosti. Loic je příslib, ale chce to čas. Je to zatím málo. Víc čekám od Nečase, Dudla, Hušbauera... Potřebovali bychom do každé řady posílit, bavíme se o tom s vedením. Není to jednoduché. Nepříjemná série má vliv i na kabinu, vidím to samozřejmě,“ nezapírá kouč.

Odchody Bensona Sakaly do Mladé Boleslavi nebo Jakuba Zeronika do Dukly se zatím Příbrami nepodařilo nahradit. Zvučné jméno má samozřejmě bývalý reprezentant Hušbauer, nicméně i na třiatřicetiletém středopolaři jde vidět delší herní výpadek. Zatím si připsal jedinou asistenci.

„Důvodem je více faktorů najednou. Pepa přišel těsně před začátkem sezony, což po individuální přípravě bez týmu není nikdy jednoduché. Taky by možná potřeboval kolem sebe kvalitnější spoluhráče,“ uznává Krejčí.

Takže? Absolutní prioritou je posílit kádr. „Asi je potřeba jeho revize, ale nechci panikařit. Máme za sebou osm kol, musíme si teď vše zanalyzovat.“

Otázkou je, jestli u toho Krejčí, mistr ligy s Plzní, ještě bude. Netřeba si nic nalhávat: situace kolem Starkova klubu není růžová a reprezentační pauza vždy nahrává změnám na trenérských pozicích. Pokud by k tomu došlo, bylo by symbolickým katem opět béčko Sigmy, které už na jaře „odvolalo“ předchůdce Dušana Uhrina.

„Samozřejmě už mám nějaký věk a zkušenosti, takže vše vnímám. Hrozně mě to mrzí, na nic se nebudu vymlouvat. Tým připravuju, bohužel výsledky to nepřináší,“ sympaticky podotýká Krejčí.

„Začátek byl slušný, získali jsme šest bodů, ale pak jsme dostali pár facek, ze kterých se nemůžeme probudit. Asi je třeba si říct pravdu: čeká nás náročná sezona. V létě byl průvan v kádru, zranili se klíčoví hráči jako Švestka, Brabec nebo Čejka. Postupně se vracejí, ale chce to čas. Jsou teď jen dvě cesty. Jedna je vyměnit trenéra. Druhá je zkvalitnit kádr, dobře trénovat a dál pracovat,“ ví pětapadesátiletý stratég.

Pro kterou se rozhodne Starka?