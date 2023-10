Řádil v Pardubicích, pak se zasekl. Teď Huf pálí v Chrudimi a říká si o ligu

V šestnácti debutoval za pardubické áčko ve druhé lize a před třemi roky byl s devíti góly v nejvyšší soutěži nejlepším žolíkem. David Huf střídával Pavla Černého a byl produktivnější než zkušená opora.

Nejen precizní levačkou zaujal větší kluby, na sezonu 2020/21 však už nenavázal. Až nyní, byť o patro níž. Na hostování v Chrudimi.

„Pavel Černý je nesmrtelný, klobouk dolů. Navíc nedávno přišli další útočníci (Tomáš Zlatohlávek, William Mukwelle), podepsali dlouholeté smlouvy. Tak uvidíme, kam moje kroky dál povedou. Samozřejmě nejradši bych hrál v Pardubicích, ale konkurence je tam teď veliká,“ popisuje Huf.

V Chrudimi to čtyřiadvacetiletému forvardovi sedí. Rozhodně víc než před rokem v Dukle, kam ho už před letní přípravou lákal trenér Petr Rada. Pardubice ho však do Prahy pustily až po druhém kole, což Hufovu pozici ztížilo. Přednost dostával Lukáš Matějka, Kim či Quadri Adediran.

„Šanci jsem dostal jen jednou v poháru, asi jsem nebyl rozehraný. Necítil jsem tam takovou důvěru,“ říká.

Ta nepřišla ani po návratu do Pardubic. Paradoxně. Zatímco Dominika Janoška, Tomáše Vlčka či Robina Hranáče kouč Radoslav Kováč výkonnostně i kariérně posunul, s Hufem společnou řeč nenašli. I přesto, že Východočeši dlouhodobě hledají někoho k Černému. Nebo spíš ideálně za něj.

„Bavíme se spolu o tom. Je možné, že má radši jiné typy útočníků. Neřekl bych, že nejsem náběhový, ale trenér to ve mně asi tolik neviděl. Včetně čísel. Dávalo smysl udělat krok zpět. Hraji v podstatě vše, co se dá. Trenér mi věří, za což jsem rád. I za to, že mu to vracím,“ pochvaluje si.

Přístup Radka Kronďáka mu absolutně vyhovuje. Aby ne, například ve Varnsdorfu byl Hufův výkon zralý na poločasové vystřídání. Jenže trenér ho podržel a hroťák pak vstřelil dvě branky.

Hattrickem se blýskl proti Prostějovu, celkem se trefil už osmkrát, k tomu přidal dvě asistence. S Afričany Idjessim Metsokem a Erimou Singhatehem, jehož mají na radaru nejen České Budějovice, patří mezi nejproduktivnější borce F:NL.

„Nevím, jak to mají ostatní, ale pro mě je hrozně důležité cítit důvěru,“ vypráví novopečený táta dcerky Valentýnky a úspěšný absolvent bakalářského programu ekonomika a management na ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice.

Byť jej sportovní manažer Martin Shejbal zapůjčil do Chrudimi na celý ročník, Pardubice si ho mohou v zimě stáhnout zpět. Upřímně, Hufova efektivita by se Kováčovi momentálně hodila. Devět vstřelených gólů za jedenáct kol je tristní bilance, zmiňovaný Černý se radoval pouze jednou.

„Zatím jsem s čísly spokojen, snad to tak půjde dál. Občas kouknu na tabulku střelců, zajímá mě to, ale spíš se soustředím na sebe. Góly dávat umím, chtěl bych navázat na sezonu 2020/21. Koukám se dopředu. Spousta kluků, co se dobře ukážou ve druhé lize, v dnešní době dostává šanci o soutěž výš – a častokrát ji využívají,“ podotýká.

Třeba brzy naváže na Abdullahiho Tanka a spol.

Očima trenéra Kronďáka: Je to o důvěře

„Hufíňo je tichý kluk, možná by potřeboval být průbojnější, aby byl ještě lepší fotbalista. U něj je to o důvěře, o hlavě. Chrudim není liga, takže i když se mu občas něco nepovede, je v sestavě. A pak vám to splatí. Například ve Varnsdorfu byl skoro na vystřídání, pak dal ale branku a vyrostl. Najednou podržel, uhrál všechny míče a ještě přidal druhý gól. Figura, levá noha, rychlost... To všechno má. V tréninku vidím, že umí i pravou, jen se toho někdy bojí. Potřeboval by možná někdy větší pohyblivost, nacházet si v pokutovém území místo, aby byl vždycky připravený skórovat. A fotbal je dneska o presinku a těchto věcech, sám ví, že v tom má rezervy.“