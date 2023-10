Batioja o Česku: Ty vole, zima! Rodiče jsem neviděl roky. Žižkov miluju

Bude to už devět let od vašeho příchodu do Česka. Myslel jste si na začátku, že tady setrváte tak dlouho?

„Vůbec ne, ale v Česku se mi zalíbilo. V Jihlavě bylo super české jádro, jako je teď na Žižkově. Jenže jsem měl nějaký problém s vízem, tak jsem se ještě musel vrátit domů a vyšlo to až na druhý pokus. Uteklo to, už budu v Česku devět let, z toho sedm na Žižkově.“

Předtím jste hrál dlouho také v Srbsku, kterému právě říkáte „doma“. Je to tím, že máte srbskou manželku?

„Ano, Srbsko beru jako svůj domov, mám tam ženu s dcerou i celou její rodinu. Není to pro nikoho z nás jednoduché, ale když mohou, přijedou za mnou třeba na měsíc, i když teď dcera vlastně šla do školy, tak je to trochu složitější. Hlavní problém ale je, že Srbsko není v Evropské unii, takže kdyby si třeba manželka usmyslela, že tu bude celý rok, tak to taky jen tak nejde.“

Způsob, jak jste se s partnerkou poznali, je přitom docela humorný, že?

(smích) „To teda jo. Celá jejich rodina fandí Crvene Zvezdě a já jsem jim dal v lize gól. Proto si mě všimla. Napsala mi na Facebook, že to není hezké dávat gól Crvene Zvezdě, tak jsme šli na kafe a začali jsme se potkávat. Manželka