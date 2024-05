Šokující dohoda!? Do Zbrojovky míří ještě další hokejový boss

Tohle může být pořádný granát. Jak si deník Sport a web iSport.cz ověřil u několika zdrojů, ve fotbalové Zbrojovce Brno by se podle všeho měl majetkově angažovat i Alois Hadamczik, šéf českého hokejového svazu! Údajně může získat významný balík akcií. V rolích menšinových vlastníků prozatím zůstávají Václav Bartoněk (14,5 %) a Regionální hospodářská komora (5,5 %). Oficiálně bylo přitom nedávno oznámeno, že osmdesát procent odkoupil od podnikatele Václava Bartoňka boss hokejové Komety Libor Zábranský. Kdo ale bude faktickým vládcem druholigového klubu? A proč se „hokejky“ derou do fotbalu? Kvůli výstavbě stadionu?

Je to šok, který v týdnu, kdy startuje v Česku hokejové mistrovství světa, zahýbá zdejším sportovním prostředím. Alois Hadamczik údajně vstoupil do fotbalu, společně se svým velkým kamarádem Karlem Suchánkem (70 let, asistentem v hokejové Porubě) se rozhodli angažovat ve fotbalovém Brně.

V jeho čele má stát dle „ofiko“ zprávy hokejový magnát Libor Zábranský. Jeho role ovšem má být jiná než je reálné řízení každodenního chodu organizace. Počítá se s ním do role klíčové spojky