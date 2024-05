Ligu chceme a máme ji kde hrát, tvrdí kouč Vyškova. Na odpovědi dál čeká

Podruhé v řadě si zahraje MFK Vyškov baráž o nejvyšší fotbalovou soutěž. To se ještě nikomu nepovedlo. Loni mu o fous unikl postup přes Zlín (0:1, 0:0), nyní má čtvrtý celek druhé ligy před sebou výzvu jménem Karviná. „Určitě jsme si představovali, že půjdeme do tohoto dvojzápasu v lepším rozpoložení,“ připouští v rozhovoru pro iSport.cz. trenér Jan Kameník, jehož soubor vyhrál na jaře jen třikrát.

Ačkoliv Vyškov potkal na jaře propad z prvního místa na čtvrté, udržel si šanci na historický úspěch. Jenže… Kolem klubu je pořád hromada otazníků ohledně budoucnosti. Otázky opakovaně pokládá šéfům také kouč Jan Kameník. „Zatím se nám nedostává úplně konkrétních odpovědí,“ přiznal bývalý trenér Jihlavy či Zlína a oblíbený asistent Michala Bílka.

Ve čtvrtek startuje baráž, ale v pohodě nejste, co?

„Poslední výsledky samozřejmě nebyly podle našich představ. Byli jsme nespokojení. V některých pasážích snesl výkon přísnější měřítko, ale v mnoha jsme selhali. Určitě jsme si představovali, že půjdeme do tohoto dvojzápasu v lepším rozpoložení.“

Jak vidíte Karvinou, účastníka nejvyšší soutěže?

„Je to tým bojovníků, běžecky velmi silných hráčů. To platí i o osobních soubojích, standardních situacích. Mají řadu zkušených borců, jako jsou Budínský, Svozil a další. K těmto aspektům přidala také vůli zápasy zvládat, poctivost a taktickou připravenost. Nečeká nás nic jednoduchého. Bylo by bláhové říct, že jsou šance vyrovnané. Favoritem je Karviná. Kdyby se nám povedlo v prvním utkání zvítězit, dává nám to dobrou šanci do odvety.“

V zákulisí se nese, že Vyškov vlastně mezi elitu ani nechce. Nemá vhodný stadion, zázemí, řeší se vstup vašeho amerického majitele Blue Crow Sports Group do prvoligové Olomouce. Co na to řeknete? Trenér se na tyto důležité věci přece musí ptát, aby věděl, na čem s týmem je.