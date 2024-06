Opavu převezme Zápotočný. Brožek má dvě varianty, záleží na Hyském

Bohuslav Pilný, se kterým Opava taky jednala, to nakonec nebude. Novým koučem SFC se stane Tomáš Zápotočný. Nahradí Miloslava Brožka, jenž aktuálně řeší svou budoucnost. Pravděpodobně zůstane ve druhé lize, otázkou je, jestli to bude na Moravě, nebo v Čechách. Hodně záležet bude na trenéru Martinu Hyském, rozhodne se v příštích dnech.

Trenér Miloslav Brožek sice po více než roce končí v Opavě, nicméně ve druhé lize by mohl zůstat. Přestože se v souvislosti s 49letým koučem v posledních týdnech nejvíce skloňovala Vlašim, kde by mohl nahradit Martina Hyského v případě přesunu do Karviné a kterou má sám preferovat ze všech variant nejvíce, objevila se nová možnost.