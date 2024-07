Zápotočný: Kozáka chci, je legenda! Vydržím tady i deset let, když...

Nasadil si kšiltovku, pozdravil se s fanoušky a poté od postranní čáry udílel hlasité pokyny. „Tlačte se víc k zadní tyči,“ bylo slyšet až na tribunu. Nový opavský trenér Tomáš Zápotočný zápasem žil, skoro až nešlo poznat, že se jednalo pouze o přípravný špíl. Slezané v předposledním přáteláku podlehli polskému vicemistrovi Slasku Wroclaw 0:2, avšak s účastníkem 2. předkola Konferenční ligy drželi krok. „Kluci to odmakali a měli odvahu. Nebyly tam hnědé trenky,“ chválil bývalý kouč Příbrami a Českých Budějovic v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Zároveň popsal, jak to vypadá s Liborem Kozákem, který s SFC už dva týdny trénuje.

Bude zkušený útočník součástí Opavy i během sezony?

„Věřím, že zůstane, protože Libor je legenda Opavy. Když jsem viděl poločasy, které odehrál, tak si myslím, že nám nesmírně pomůže. Je znát, že kondice se mu zvedá. Teď s námi trénuje, takhle jsme si to nastavili a za dva týdny si řekneme. Zdravíčko u něj drží, ale on hlavně chce a má odhodlání. Pro trenéra je obrovskou vzpruhou, když najednou máte zkušenost a také víte, že si pohlídá kabinu. Věřím, že tady bude.“

Takže v Opavě s největší pravděpodobností zůstane?

„Zatím je to tak, že jsem mu řekl, že ho chci. Teď je to na vedení, jak se s Liborem domluví. Je silný v soubojích a my výšku potřebujeme.“