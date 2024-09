Díky Spartě, rodině i lékařům! Talent překonal zranění, vůbec neřešil fotbal

Má za sebou zatím nejcennější výhru kariéry. Roman Horák, jeden z nejnadanějších současných sparťanů, překonal vážné poranění hlavy, které utrpěl v květnovém utkání druhé ligy s Kroměříží. Po čtyřech měsících je zpátky, i když s ochrannou helmou. „Bylo to zatím nejnáročnější období v mém životě,“ sdělil 19letý záložník na Instagramu poté, co absolvoval v sobotu necelou půl hodinu proti Vyškovu (1:0).

Jde o obdivuhodný příběh. Horák na začátku května utrpěl frakturu lebky, konkrétně vpáčenou zlomeninu lebeční kosti. Střet s Tomášem Matouškem, kapitánem Kroměříže, měl pro talentovaného sparťana fatální následky.

Den po zápase absolvoval ve Zlíně operaci a nikdo nepochyboval o tom, že má před sebou dlouhou sportovní pauzu.

„V prvních dnech jsme vůbec neřešili fotbal, ale to, abych mohl normálně fungovat. Postupovali jsme krok po kroku, moje zranění bylo opravdu vážné a nesměli jsme nic podcenit,“ líčil Horák v emotivním příspěvku na sociálních sítích.

Nakonec stačily čtyři měsíce, aby povalil dosud nejtěžší překážku v kariéře. Už v polovině července se zapojil do tréninkového procesu na Strahově, ve středu pak nastoupil do prvního zápasu po vážném zranění.

Za sparťanskou devatenáctku odehrál necelých třicet minut proti Salcburku v utkání UEFA Juniorské ligy (2:3). „Stalo se něco, o čem jsem v poslední době snil. Vrátil jsem se do zápasu,“ radoval se Horák.

A hrál famózně. Ve středu hřiště měl přehled, zrychlil hru, vymýšlel nebezpečné průnikové přihrávky. „Je rychlý, silový a má obrovský charakter. Pomohl nám, splnil očekávání,“ řekl na jeho adresu trenér Jan Kopáňko. „Jsem hrozně rád, že jsem mu mohl dát příležitost. Tahle životní etapa pro něj byla nesmírně složitá,“ doplnil.

A taky se zdá, že definitivně skončila.

„K tomu momentu, kdy došlo k mému zranění, už se moc vracet nechci. Snad by mělo zaznít jen to, že to nemělo nic společného s fotbalem. Už se tím dál nebudu zatěžovat, přestože pro to nemám porozumění,“ komentoval zákrok z květnového zápasu.

Sparťanské béčko tehdy remizovalo 3:3 a Matoušek za úder loktem do hlavy dostal od disciplinární komise trest na dvanáct zápasů.

Že je Horák momentálně fit, byť dosud nastoupil na hřiště s ochrannou helmou, kterou ve fotbale proslavil brankář Petr Čech, potvrdil v sobotu v utkání druhé ligy proti Vyškovu. Za letenskou rezervu si připsal další půl hodinu.

„Chci poděkovat všem, kteří při mně stáli od prvního momentu až do dneška,“ vzkázal mladý sparťan. Svá slova věnoval rodině, přátelům, agentům, Spartě a také lékařům: „Nikdy vám to nezapomenu.“

Horák patří aktuálně k nejtalentovanějším hráčům ze strahovské akademie, od patnácti let patří do mládežnických reprezentací. Za národní tým do devatenácti let má na kontě tři starty.

I když ho vážné zranění přibrzdilo, Horák má šanci pokračovat na cestě vzhůru. „Těší mě, že znovu můžu běhat po trávníku. Hory,“ zakončil svou zpověď na sociálních sítích.