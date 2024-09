Mladíci Sparty proti top akademii: rozdíl v rychlosti, skauti. Talent je zpět

Šlo o střet s jednou z nejmodernějších akademií v Evropě. Fotbalisté Sparty do devatenácti let vkročili do UEFA Juniorské ligy, ve středu v Praze prohráli se Salcburkem 2:3. „Byl to dramatický zápas, kterému by slušela remíza,“ litoval trenér Jan Kopáňko. Velký návrat na hřiště prožil 19letý záložník Roman Horák, který před čtyřmi měsíci utrpěl ošklivé zranění hlavy. Hrál s ochrannou helmou.